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Волгоградские гостиницы теперь можно забронировать в новом сервисе МТС

Телеком 17.11.2022 17:27
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17.11.2022 17:27

МТС запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. На площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России, в том числе в городе-герое Волгограде.
Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.
После того, как часть популярных сервисов бронирования отелей стала недоступна россиянам, у путешественников возник вопрос – где теперь искать надежные отели в России и за рубежом? Мы рады помочь туристам самостоятельно организовать поездку или подобрать подходящий тур. Благодаря нашей платформе туристы в ближайшей перспективе смогут не только забронировать отель, но и купить билеты на транспорт, экскурсии, концерты, а также забронировать автомобиль и много другое, —  отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
На витрине МТС Travel представлены как отели крупных сетей – Cosmos Hotel Group, Hilton, Marriott, Radisson и др., – так и мини-отели, гостиницы и гостевые дома. Кроме того, для бронирования уже доступно несколько отелей в Турции, число которых будет увеличиваться.
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