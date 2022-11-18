Экономика

ГК «Волгострой» объявили о суперценах на квартиры

Экономика 18.11.2022 08:40
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18.11.2022 08:40


Группа компаний «Волгострой» объявляет предновогодний сейл на двух- и трехкомнатные квартиры, расположенные в четырех жилых комплексах, возводимых в Волгограде. Выгода составит от 300 и 500 тысяч рублей соответственно. Акция продлится до 31 декабря 2022 года.
Выбирайте квартиры и получайте скидки в ЖК «Бейкер стрит», ЖК «Волго-Дон», ЖК Grand Avenue (Гранд Авеню).
Кроме того, со скидкой 500 тысяч рублей можно сейчас приобрести любую 3-комнатную квартиру в сданном доме ЖК «Кача». 
Все квартиры продаются от застройщика. Предоставляются льготные программы ипотечного кредитования: ипотека с господдержкой, семейная или IT-ипотека. Получить консультацию можно в офисе компании-застройщика.
Условия акции – на официальном сайте.
Застройщики: ООО «ИСК Волгострой», ООО «Селигер», ООО «Континенталь», ООО «Гелион». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф /
Реклама. ООО «Континенталь»

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