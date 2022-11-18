ГК «Волгострой» объявили о суперценах на квартиры





Группа компаний «Волгострой» объявляет предновогодний сейл на двух- и трехкомнатные квартиры, расположенные в четырех жилых комплексах, возводимых в Волгограде. Выгода составит от 300 и 500 тысяч рублей соответственно. Акция продлится до 31 декабря 2022 года.

Выбирайте квартиры и получайте скидки в ЖК «Бейкер стрит», ЖК «Волго-Дон», ЖК Grand Avenue (Гранд Авеню).

Кроме того, со скидкой 500 тысяч рублей можно сейчас приобрести любую 3-комнатную квартиру в сданном доме ЖК «Кача».

Все квартиры продаются от застройщика. Предоставляются льготные программы ипотечного кредитования: ипотека с господдержкой, семейная или IT-ипотека. Получить консультацию можно в офисе компании-застройщика.

на официальном сайте . Условия акции –

Застройщики: ООО «ИСК Волгострой», ООО «Селигер», ООО «Континенталь», ООО «Гелион». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф /

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