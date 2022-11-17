



Треть (33%) жителей Южного федерального округа считают Сократа лучшим философом всех времен. Для большинства (60%) обладание знаниями по философии – это признак образованности. Мнения относительно того, в деньгах ли счастье, разделились. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Международному дню философии 19 ноября.

Отвечая на вопрос, что для вас философия (можно было давать более одного варианта ответа), опрошенные чаще всего выбирали варианты «самое важное знание об устройстве мира и человека» (39%), «то, что помогает легче пережить трудные времена» (24%) и «мои личные мысли» (18%). Пятая часть респондентов (20%) назвала философию «чем-то скучным и непонятным».

54% считают, что им свойственно философское отношение к жизни (42% скорее да, 12% определенно да). По мнению 21%, им не свойственно философское отношение к жизни (20% скорее нет, 1% определенно нет). 25% не смогли определиться.

Отвечая на вопрос о собственных философских убеждениях, 64% опрошенных назвали себя материалистами. При этом 11% считают себя идеалистами, 13% - пофигистами (люди, которым свойственно равнодушное и безразличное отношение к происходящим событиям). 8% назвали себя агностиками.

43% южан согласны с фразой «не в деньгах счастье» (31% скорее согласны, 12% - полностью). 46% полагают, что счастье все-таки в деньгах (39% скорее уверены в этом, 7% твердо уверены. При этом 12% затруднились ответить на этот вопрос.

60% респондентов считают, что общие знания по философии - важный показатель уровня образования современного человека (42% скорее да, 18% определенно да). При этом 25% не считают общие знания философии важными для современного образования (21% скорее нет, 4% определенно нет). Еще 15% затруднились дать ответ.

Лучшим философом всех времен 33% опрошенных назвали Сократа, 26% Канта, замкнул тройку «призеров» Карл Маркс (16%). Еще 12% считают лучшим философом Платона, по 2% - Гегеля и Декарта. Другие философы суммарно набрали 5% голосов.

*Опрос проводился 8-15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.