Экономика 17.11.2022 13:07
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17.11.2022 13:07
ПСБ поддержит работу Волгоградского регионального отделения Союза машиностроителей России на промышленно-энергетическом форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2022».
Банк активно взаимодействует с участниками рынка российского машиностроения и оказывает поддержку предприятиям высокотехнологичных отраслей, в том числе в Волгоградской области.
На площадке форума свою продукцию и новые технологии представят предприятия региона – флагманы российской промышленности. Ведущие технические учебные заведения Волгоградской области поделятся опытом подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров с учетом ключевых направлений развития промышленности и энергетики
– Для ПСБ стратегически важная задача – содействие комплексной поддержки развития машиностроительного комплекса, формирование технологического суверенитета. Поэтому наша совместная деятельность, партнерские отношения с региональным отделением СоюзМаш, объединяющим ведущие промышленные предприятия Волгоградской области, направлена на поддержку и укрепление производственной индустрии и промышленного потенциала региона, – отметила управляющий Южного филиала ПСБ Роза Фискина.
Межрегиональный промышленно-энергетический форум и выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'22» пройдет 23–25 ноября на «Волгоград Арене» и объединит ведущие предприятия промышленного, энергетического, строительного комплекса из разных регионов России и Беларуси. Форум станет платформой для поиска новых поставщиков и покупателей, обсуждения сотрудничества в области импортозамещения, партнерства между производителями и потребителями. Организатором мероприятия выступает выставочный центр «Царицынская ярмарка».
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