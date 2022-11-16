Экономика

«Открытие Факторинг» выполнил все ключевые показатели бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2022 года

Экономика 16.11.2022 17:18
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16.11.2022 17:18


Факторинговый портфель «Открытие Факторинг» (входит в группу банка «Открытие») по итогам 9 месяцев 2022 года  вырос почти на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Число активных клиентов увеличилось на 15% год к году. Прирост чистого процентного дохода в годовом исчислении составил 33%.
Александр Пестов, генеральный директор «Открытие Факторинг»:
2022 год стал для нас временем вызовов и достижений. Мы продолжаем демонстрировать стабильные темпы роста бизнеса даже на фоне обострения макроэкономической ситуации. Фиксируем увеличение клиентской базы — это главный признак востребованности наших услуг. В третьем квартале 2022 года мы сделали серьезный шаг в реализации финтех-решений и завершили пилотные проекты по роботизации операционных процессов и созданию распределенной ИТ-инфраструктуры. Объем роботизированных процессов от общего числа выполняемых операций превышает 25%.
Росту портфеля «Открытие Факторинг» продолжает способствовать участие в программе льготного факторинга для МСП, которая запущена Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Объем фактического финансирования в рамках программы поддержки по итогам третьего квартала увеличился в 3 раза относительно значений второго квартала 2022 года. Число субъектов МСП, получивших финансирование по программе субсидирования в третьем квартале, также увеличилось.
В четвертом квартале 2022 года «Открытие Факторинг» продолжит последовательное развитие ИТ-направления и реализацию стратегии постоянного улучшения.

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