«Эксперт РА» подтвердило наивысший рейтинг УК «Открытие»





Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг Управляющей компании «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») на наивысшем уровне А++ . Прогноз по рейтингу – стабильный.

Одними из важнейших факторов, повлиявших на рейтинговую оценку, стали высокое качество активов под управлением компании и их диверсификация. Положительную роль играет отсутствие концентрации доходов от доверительного управления на крупнейших клиентах, а также высокое значение коэффициента текущей ликвидности и качества собственных средств компании.

Кроме того, Агентство оценило рентабельность бизнеса и невысокий объем вознаграждений за услуги по доверительному управлению.

В числе позитивных факторов отмечены эффективная система управления рисками в компании и высокий уровень развития собственной ИТ-инфраструктуры.

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

– Мы признательны агентству «Эксперт РА» за высокую оценку нашей деятельности. Этот год был очень непростым для российской экономики в целом и для отрасли доверительного управления в частности. Поэтому вдвойне приятно, что нам удалось преодолеть многие трудности, продолжить активную работу, расширить продуктовую линейку и, главное, сохранить высокие показатели управления активами клиентов. Подтверждение наивысшего рейтинга от «Эксперт РА» в этом году – отражение нашей устойчивости и способности адаптироваться к любым вызовам.

Агентство «Эксперт РА» – крупнейшее рейтинговое агентство, аккредитованное Банком России. Агентство является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.