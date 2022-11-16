«Эксперт РА» подтвердило наивысший рейтинг УК «Открытие»

Экономика 16.11.2022 16:08
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16.11.2022 16:08
Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг Управляющей компании «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») на наивысшем уровне А++. Прогноз по рейтингу – стабильный.
Одними из важнейших факторов, повлиявших на рейтинговую оценку, стали высокое качество активов под управлением компании и их диверсификация. Положительную роль играет отсутствие концентрации доходов от доверительного управления на крупнейших клиентах, а также высокое значение коэффициента текущей ликвидности и качества собственных средств компании.
Кроме того, Агентство оценило рентабельность бизнеса и невысокий объем вознаграждений за услуги по доверительному управлению.
В числе позитивных факторов отмечены эффективная система управления рисками в компании и высокий уровень развития собственной ИТ-инфраструктуры.
Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
– Мы признательны агентству «Эксперт РА» за высокую оценку нашей деятельности. Этот год был очень непростым для российской экономики в целом и для отрасли доверительного управления в частности. Поэтому вдвойне приятно, что нам удалось преодолеть многие трудности, продолжить активную работу, расширить продуктовую линейку и, главное, сохранить высокие показатели управления активами клиентов. Подтверждение наивысшего рейтинга от «Эксперт РА» в этом году – отражение нашей устойчивости и способности адаптироваться к любым вызовам.
Агентство «Эксперт РА» – крупнейшее рейтинговое агентство, аккредитованное Банком России. Агентство является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.
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