Экономика

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

Экономика 16.11.2022 14:26
0
16.11.2022 14:26


Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках 18, 24 и 36 месяцев при сумме вклада от 1 млн рублей.
Ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 5,30 – 8,75% годовых.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
16.11.2022 17:18
Экономика 16.11.2022 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2022 16:08
Экономика 16.11.2022 16:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2022 16:04
Экономика 16.11.2022 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2022 12:00
Экономика 16.11.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2022 10:46
Экономика 16.11.2022 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2022 07:52
Экономика 16.11.2022 07:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.11.2022 17:28
Экономика 15.11.2022 17:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2022 15:11
Экономика 15.11.2022 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2022 15:04
Экономика 15.11.2022 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2022 14:47
Экономика 15.11.2022 14:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2022 13:28
Экономика 15.11.2022 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2022 12:33
Экономика 15.11.2022 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.11.2022 20:14
Экономика 14.11.2022 20:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2022 15:59
Экономика 14.11.2022 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.11.2022 15:42
Экономика 14.11.2022 15:42
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:51
В волгоградской больнице скончался сбитый КАМАЗом 73-летний мужчинаСмотреть фотографии
16:19
«Папа — это легенда»: в Волгограде фронтовик Михаил Терещенко отмечает столетиеСмотреть фотографии
15:37
ВТЗ принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»Смотреть фотографии
15:27
«А так – потребители»: в российские школы хотят вернуть трудовое воспитаниеСмотреть фотографии
14:49
В Волгоградской области готовятся к изменению тарифов ЖКХ после решения правительстваСмотреть фотографии
14:26
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»Смотреть фотографии
14:24
В райбольнице Волгоградской области назначен новый главврачСмотреть фотографии
13:59
«Живем, как на полигоне»: жители Волжского снова вздрагивают от звуков взрывовСмотреть фотографии
13:34
Андрей Бочаров поздравил со 100-летием ветерана Михаила ТерещенкоСмотреть фотографии
13:23
«Настоящих мужчин не беспокоили»: депутаты Волгоградской облдумы подверглись троллингу сторонников ЛГБТСмотреть фотографии
13:17
СВО и вхождение в состав России новых регионов включат в учебники по историиСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде Астраханский мост напомнил о себе новой трещиной: фотоСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде задержали троих крушителей автомобилейСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области цены на новостройки в 2022 году выросли на 13%Смотреть фотографии
11:49
Мобилизованные закидали учебный полигон под Волгоградом гранатамиСмотреть фотографии
11:41
Преподаватель техникума в Волжском лишилась заработанных на взятках денегСмотреть фотографии
11:23
«Для меня такое впервые»: худрук Вадим Кривошеев уволился из Молодежного театра после «упрямого» назначения БондаренкоСмотреть фотографии
11:07
«Волгоградэнергосбыт» ответил на вопросы о передаче показаний счетчиковСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде женщина-водитель сбила на переходе школьника: видеоСмотреть фотографии
10:15
Суд запретил чиновникам подавать жителям Котово воду цвета кофеСмотреть фотографии
09:51
Волгоградцы на электроколясках погоняли мяч в СочиСмотреть фотографии
08:28
В Камышине осудили спасателя после крушения катера: подробности уголовного делаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
В Волгограде владельцы погибшей из-за ошибки ветеринара собаки отсудили у клиники 126 тысяч рублейСмотреть фотографии
07:52
Бочаров и Новиков утвердили план по строительству дорог в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:34
«Весь магазин залили»: в Волгограде из «Ашана» из-за пожара эвакуировали 120 человекСмотреть фотографии
20:54
Китайский пейзаж на Спартановке в Волгограде после публикации ИА «Высота 102» изучат прокурорыСмотреть фотографии
20:35
В спецоперации погиб 23-летний волгоградец Геннадий АгарковСмотреть фотографии
20:01
«Делай раз, делай два!»: в Волгограде надеются на чудо у памятника ДзержинскомуСмотреть фотографии
19:01
Чиновники коллективно оскорбились и потребовали привлечь жителя Волгоградской области за клеветуСмотреть фотографии
18:53
Вместо свадьбы — срок: волгоградец в Астрахани фасовал наркотики из МосквыСмотреть фотографии
 