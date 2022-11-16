«Волгоградэнергосбыт» ответил на вопросы о передаче показаний счетчиков





При оплате коммунальных ресурсов волгоградцы иногда сталкиваются с тем, что показания счетчиков в квитанциях не соответствуют переданным. По просьбе ИА «Высота 102» специалисты ПАО «Волгоградэнергосбыт» ответили на вопросы о передаче показаний и рассказали, как при этом избежать ошибок и сэкономить время.

Что делать, если в платежке появились лишние киловатты? Я заявлял(а) другие показания.

– Причин, почему такое могло произойти, может быть несколько. Наиболее вероятная – вам провели контрольный съем показаний. Такая проверка происходит регулярно. Разница в показаниях возникла потому, что потребитель подает данные в одно время, а контрольный съем осуществляется в другое.

Например, в отчетный период вы передали показания 21-го числа, а контрольный съем прошел 24-го. Даже за пару-тройку дней может набежать несколько киловатт. Сотрудники компании, которая занимается снятием контрольных показаний, записывают те данные, которые сформировались на момент их посещения. Сведения, полученные в результате контроля учета, превышающие переданные ранее показания и переданные в энергосбыт, являются приоритетными, и используются при начислении оплаты в соответствующей квитанции.

В общем, беспокоиться не стоит. В конечном итоге никакой переплаты не возникнет: в следующем месяце эти киловатты в расчет уже не возьмут.

Дозвониться до операторов колл-центра в дни передачи показаний бывает нелегко. Как передать показания с помощью робота?

– В такие дни загрузка операторов максимальна, и действительно проще набрать номер голосового помощника Алёны (8442) 68-43-88. Перед тем, как позвонить, приготовьте данные о показаниях счетчика и номере лицевого счета. Отвечать на вопросы речевого помощника после окончания его фраз нужно односложно – да/нет. Номер лицевого счета необходимо диктовать без лишних фраз, только цифрами. Если робот не запросил ваш лицевой счет, а обратился с уточнением адреса, это значит, что он определил данные по номеру телефона, с которого вы звоните. В этом случае сообщать номер лицевого счета не требуется.

Не передавайте показания с помощью громкой связи и не ведите разговор из шумного помещения или во время общения с другими людьми.

К слову, преимущества голосового помощника оценили уже более 11 тысяч клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт».

В этот раз мне пришла «рублевая» квитанция. Что бы это значило?

– Квитанции на один рубль приходят, как правило, в случаях, если по лицевому счету имеется переплата. Также «рублевые» квитанции могут свидетельствовать о том, полученные к расчету показания счетчика за текущий месяц аналогичны показаниям за предыдущий месяц (нет потребления). В других случаях это происходит, если потребителю произведен перерасчет на сумму, большую суммы начисления за текущий расчетный период.

Важно! При получении «рублевой» квитанции во избежание начисления платы расчётным способом необходимо обязательно передать показания вашего прибора учета.

Что будет, если я не передам показания?

– Никаких санкций к потребителю за отсутствие информации о потреблении не применяется. Но если показания не переданы до 25-го числа, начисление за месяц в соответствии с законодательством РФ будет произведено расчетным способом, то есть исходя из среднемесячного потребления за предшествующие периоды. Таков установленный порядок.

Даже если вы электроэнергией не пользовались, но показаний нет, придется оплатить квитанцию. За основу будут взяты показания, которые поступали в расчетный центр последние шесть месяцев. Если счетчик в вашем жилище стоит менее полугода, то для расчета будет взят среднемесячный расход электроэнергии за период его фактической работы, но не менее 3 месяцев. Если счетчик стоит менее трех месяцев, расчет будет производиться по нормативам. В последующем – при поступлении сведений от потребителя или контролера – будет проведен перерасчет.

Передавать показания не требуется только в том случае, если у вас установлен интеллектуальный прибор учёта. В остальных случаях рекомендованный период приема показаний в ПАО «Волгоградэнергосбыт» – с 15 по 25 число каждого месяца



