Экономика

Банк «Открытие»: приведи друга и выиграй смартфон

Экономика 15.11.2022 15:04
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15.11.2022 15:04


Клиенты «Открытия», порекомендовавшие друзьям продукты банка до 30 ноября, не только получат вознаграждение до 6 000 рублей за каждый оформленный другом продукт, но и смогут принять участие в розыгрыше смартфона последней модели.
Пригласить друга может любой клиент банка «Открытие». Для этого необходимо скопировать реферальную ссылку в разделе «Приведи друга» на вкладке «Мои деньги» своего мобильного приложения или интернет-банка и отправить ее друзьям в соцсетях, мессенджерах или по электронной почте.
Принять участие в акции может любой желающий, для этого достаточно оформить карту банка «Открытие» и запустить мобильное приложение или интернет-банк. Чем больше друзей действующий клиент пригласит в банк, тем больше шансов выиграть. При розыгрыше смартфона учитываться будут друзья, которые воспользовались приглашением и выполнили условия программы до 30 ноября.
Победитель акции получит промокод на 100 тысяч рублей в крупнейшей сети магазинов бытовой техники и электроники и сможет выбрать любой понравившийся смартфон. Розыгрыш промокодов состоится 20 декабря. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.
Также клиент банка и его друг получат вознаграждение по программе «Приведи друга» в зависимости от оформленного другом продукта:
За дебетовую карту 1 000 рублей — клиенту банка, 500 бонусных рублей — другу;
За кредитную карту 3 000 рублей — клиенту банка, 3 000 бонусных рублей — другу;
За оформление кредита наличными 6 000 рублей — клиенту банка, 3 000 бонусных рублей — другу;
За оформление вклада 1 000 рублей — клиенту банка, 500 бонусных рублей — другу.
Начисленные другу бонусные рубли не сгорают, ими можно компенсировать покупки, совершенные по карте.
Программа «Приведи друга» действует в банке с марта 2018 года. За это время ее участниками стали 10 млн клиентов.
Ознакомиться с полными условиями акции можно на сайте банка.

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