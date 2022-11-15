Экономика

Банк «Открытие» подключил онлайн-агрегатор по продаже полисов каско

Экономика 15.11.2022 13:28
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15.11.2022 13:28


«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил продажи электронных полисов каско. На сайте банка доступен агрегатор предложений от семи крупнейших страховщиков, который позволяет, не выходя из дома, выбрать наиболее выгодное решение с учетом доступной персональной скидки.
Для приобретения полиса е-каско нужно зайти на раздел «Страхование» на сайте банка, выбрать программу «КАСКО онлайн», ввести номер автомобиля, данные водительского удостоверения и контактный телефон. Калькулятор рассчитает стоимость полиса с учетом скидок за стаж и безаварийную езду в различных компаниях и с возможностью выбора дополнительных опций. За счет индивидуального подхода автовладельцам будет предложена наиболее подходящая цена страхового продукта. Завершить оформление поможет оператор выбранного пользователем страховщика. При необходимости клиентам доступны выездной и онлайн-осмотр транспортного средства.
Еще одно преимущество электронного полиса – быстрое и удобное оформление без походов в офис. После оплаты документ придет на электронную почту, указанную при оформлении, не позднее следующего дня после оплаты.  Кроме того, полис моментально появится в базе страховых компаний: его легко проверить по номеру на сайте Российского союза автостраховщиков. Распечатывать полис необязательно. Инспектору ГИБДД при необходимости достаточно предъявить документ на экране смартфона или планшета.
Банк постоянно расширяет продуктовый портфель за счет полезных страховых и сервисных опций для клиентов-автомобилистов, — отметил лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто» Денис Сорокин.Онлайн-оформление каско стало важным дополнением к запущенной летом программе «ОСАГО-онлайн», преимущества которой клиенты уже успели положительно оценить. На очереди  — запуск новых востребованных автовладельцами услуг.
В ближайшее время сервис будет также доступен в интернет-банке и мобильном приложении банка «Открытие».

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