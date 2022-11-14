



Перевести зарплату на счета сотрудников, открытых в Сбере, теперь стало проще. Об этом накануне сообщила пресс-служба финансово-кредитной организации. Если раньше работодателю нужно было знать реквизиты счёта сотрудника, то теперь — только номер телефона, к которому привязана карта.

Как пояснили в банке, такая возможность появилась благодаря запуску сервиса «Платите зарплату по номеру телефона» в интернет-банке СберБизнес, данный сервис стал доступен всем зарплатным клиентам банка.















