Экономика

Работодатели могут переводить зарплату на карты Сбера сотрудникам по номеру телефона

Экономика 14.11.2022 15:42
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14.11.2022 15:42


Перевести зарплату на счета сотрудников, открытых в Сбере, теперь стало проще. Об этом накануне сообщила пресс-служба финансово-кредитной организации. Если раньше работодателю нужно было знать реквизиты счёта сотрудника, то теперь — только номер телефона, к которому привязана карта.
Как пояснили в банке, такая возможность появилась благодаря запуску сервиса «Платите зарплату по номеру телефона» в интернет-банке СберБизнес, данный сервис стал доступен всем зарплатным клиентам банка.




 

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