Экономика

Банк Уралсиб проводит акцию для бизнеса «Нам все по рублю»

Экономика 14.11.2022 13:41
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14.11.2022 13:41


Банк Уралсиб запустил акцию «Нам все по рублю» для новых клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. 
В рамках акции новые клиенты, ведущие расчеты по внешнеторговым контрактам в российских рублях, получают специальные условия за 1 рубль*:
• Бесплатное открытие и ведение счета  в рублях РФ.
• Бесплатное оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати.
• Бесплатное изготовление и заверение банком всех необходимых копий документов для открытия счета в рублях РФ.
• Специальный тариф за услуги  по выполнению банком функций агента валютного контроля по валютным операциям: 0,1% от суммы операции  (минимально 750 рублей, максимально 40 000 рублей, плюс НДС).
Банк Уралсиб является участником SWIFT GPI и предоставляет возможность бесплатно осуществлять проверку прохождения международного платежа и его зачисления контрагенту за границей.
Документооборот с банком осуществляется через удобную систему дистанционного банковского обслуживания  Уралсиб Бизнес Онлайн, в которой корпоративный клиент может настроить календарь событий ВЭД под свой бизнес. За каждым корпоративным клиентом закрепляется персональный валютный контролер.
Акция проводится в период с 14.11.2022 года по 31.12.2023 года.
Более подробную информацию об акции, а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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