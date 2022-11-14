Волгоградские родители учатся готовить блюда из меню детских садов





Общественная организация «ПСПиОН» при поддержке департамента по образованию администрации Волгограда запустила серию мастер-классов для мам по готовке блюд из меню детских садов. Помогают в готовке шеф-повара от операторов питания ООО «Виво Маркет» и ООО «Венера». Цель таких встреч – дать возможность родителям узнать, как готовят для их малышей в детсадах, продегустировать блюда из обновленного меню, а также внести свои предложения в рецептуру блюд.





На мероприятиях представители родительских комитетов вместе с профессионалами социального питания готовят деликатесы, которые вызывают наибольшее число вопросов и споров (например, суфле из рыбы).





- В меню по-прежнему остаются не очень любимые детьми блюда. Мы уверены, что дети могут привыкнуть к ним, когда мамы начнут готовить эти деликатесы дома. Поэтому сегодня мы предлагаем вам научиться готовить спорные блюда из меню детсада, затем попробовать их и убедиться в том, что это не просто полезно, но и вкусно. Ну и далее применять полученные новые навыки уже дома, - сказал в приветственном слове исполнительный директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев





На первом мастер-классе 20 мам из Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда под руководством шеф-поваров из детских садов готовили строго по технико-технологическим картам.





Команда мам из Краснооктябрьского района “Вкусняшки”:





Запеканка из творога с морковью с соусом молочным ТТК №152





Запеканка картофельная с мясом ТТК №79





Сиченики “Рябушка” с соусом сметанным с томатом ТТК





Команда мам из Тракторозаводского района “Перчинки”:





Суфле из рыбы ТТК №74





Рагу овощное ТТК №344





Голубцы ленивые ТТК №75





Пудинг из творога с соусом молочным ТТК№156/351





-Хочется поблагодарить организаторов мероприятия. Мне оно очень понравилось. Мы узнали, как готовят в садах и продегустировали все блюда, было очень вкусно. И теперь я буду стараться готовить дома своему ребеночку такие же блюда, - поделилась впечатлениями мама воспитанника ДОУ №273 Ольга Ямбикова.





Родители не только узнали, как готовят в садах для их детей, но также познакомились с поварами, которые каждый день кормят малышей.





-Я сегодня убедилась, что повара в саду - это люди с “золотыми” руками и добрым сердцем, которые готовят с заботой и любовью к деткам, - сказала представительница родительского комитета Ирина Ковалева.





Представители оргкомитета и сами участники оценили приготовленные блюда по всем правилам дегустаций: на вкус, цвет, запах, консистенцию и соответствие технико-технологическим картам. Участницы также высказали свои предложения для изменения рецептуры некоторых блюд. Их изучат технологи оператора питания.





-Эти мастер-классы позволят нам сделать так, чтобы домашний рацион малышей разнообразился блюдами из детских садов. На мастер-классе родители познакомились с меню, узнали все тонкости приготовления этих блюд, и теперь мы надеемся, что родители дошколят станут нашими помощниками в составлении домашнего меню по правилам социального питания, - сказала заместитель руководителя по связям с общественностью ПСПиОН Алла Порхун.





Напомним, что с 1 ноября было улучшено меню для детских садов Волгограда. В обновленном меню первые горячие блюда теперь готовятся не только на овощных, а также на мясных, мясокостных и куриных бульонах. Блюда из мяса птицы разнообразили блюдами из говядины. Изменена технология приготовления деликатесов из творога. Как пример, к привычным творожным запеканкам, добавили нежный пудинг из творога. А самое главное, для разнообразия питания, а также витаминизации детей в меню добавлены не только яблоки, а также апельсины и бананы.



