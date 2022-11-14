Общество

Волгоградские родители учатся готовить блюда из меню детских садов

Общество 14.11.2022 14:31
0
14.11.2022 14:31


Общественная организация «ПСПиОН» при поддержке департамента по образованию администрации Волгограда запустила серию мастер-классов для мам по готовке блюд из меню детских садов. Помогают в готовке шеф-повара от операторов питания ООО «Виво Маркет» и ООО «Венера». Цель таких встреч – дать возможность родителям узнать, как готовят для их малышей в детсадах, продегустировать блюда из обновленного меню, а также внести свои предложения в рецептуру блюд.

На мероприятиях представители родительских комитетов вместе с профессионалами социального питания готовят деликатесы, которые вызывают наибольшее число вопросов и споров (например, суфле из рыбы).

- В меню по-прежнему остаются не очень любимые детьми блюда. Мы уверены, что дети могут привыкнуть к ним, когда мамы начнут готовить эти деликатесы дома. Поэтому сегодня мы предлагаем вам научиться готовить спорные блюда из меню детсада, затем попробовать их и убедиться в том, что это не просто полезно, но и вкусно. Ну и далее применять полученные новые навыки уже дома, - сказал в приветственном слове исполнительный директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев

На первом мастер-классе 20 мам из Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда под руководством шеф-поваров из детских садов готовили строго по технико-технологическим картам.

Команда мам из Краснооктябрьского района “Вкусняшки”:

Запеканка из творога с морковью с соусом молочным ТТК №152

Запеканка картофельная с мясом ТТК №79

Сиченики “Рябушка” с соусом сметанным с томатом ТТК

Команда мам из Тракторозаводского района “Перчинки”:

Суфле из рыбы ТТК №74

Рагу овощное ТТК №344

Голубцы ленивые ТТК №75

Пудинг из творога с соусом молочным ТТК№156/351

-Хочется поблагодарить организаторов мероприятия. Мне оно очень понравилось. Мы узнали, как готовят в садах и продегустировали все блюда, было очень вкусно. И теперь я буду стараться готовить дома своему ребеночку такие же блюда, - поделилась впечатлениями мама воспитанника ДОУ №273 Ольга Ямбикова.

Родители не только узнали, как готовят в садах для их детей, но также познакомились с поварами, которые каждый день кормят малышей. 

-Я сегодня убедилась, что повара в саду - это люди с “золотыми” руками и добрым сердцем, которые готовят с заботой и любовью к деткам, - сказала представительница родительского комитета Ирина Ковалева.

Представители оргкомитета и сами участники оценили приготовленные блюда по всем правилам дегустаций: на вкус, цвет, запах, консистенцию и соответствие технико-технологическим картам. Участницы также высказали свои предложения для изменения рецептуры некоторых блюд. Их изучат технологи оператора питания. 

-Эти мастер-классы позволят нам сделать так, чтобы домашний рацион малышей разнообразился блюдами из детских садов. На мастер-классе родители познакомились с меню, узнали все тонкости приготовления этих блюд, и теперь мы надеемся, что родители дошколят станут нашими помощниками в составлении домашнего меню по правилам социального питания, - сказала заместитель руководителя по связям с общественностью ПСПиОН Алла Порхун. 

Напомним, что с 1 ноября было улучшено меню для детских садов Волгограда. В обновленном меню первые горячие блюда теперь готовятся не только на овощных, а также на мясных, мясокостных и куриных бульонах. Блюда из мяса птицы разнообразили блюдами из говядины. Изменена технология приготовления деликатесов из творога. Как пример, к привычным творожным запеканкам, добавили нежный пудинг из творога. А самое главное, для разнообразия питания, а также витаминизации детей в меню добавлены не только яблоки, а также апельсины и бананы. 

Проверить качество оказываемой услуги по питанию в школах и детских садах можно, записавшись на родительский контроль. Для этого необходимо обратиться в администрацию образовательного учреждения или позвонить по телефону горячей линии общественной организации “ПСПиОН” +7909 377 30 43. 
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.11.2022 17:17
Общество 14.11.2022 17:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2022 17:14
Общество 14.11.2022 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2022 15:37
Общество 14.11.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2022 11:34
Общество 14.11.2022 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2022 10:22
Общество 14.11.2022 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2022 08:23
Общество 14.11.2022 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2022 07:47
Общество 14.11.2022 07:47
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2022 18:32
Общество 13.11.2022 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2022 17:20
Общество 13.11.2022 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2022 15:54
Общество 13.11.2022 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2022 14:24
Общество 13.11.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2022 13:57
Общество 13.11.2022 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2022 08:49
Общество 13.11.2022 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2022 08:03
Общество 13.11.2022 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2022 20:34
Общество 12.11.2022 20:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:17
«Открытие Авто»: в сентябре россияне потратили 400 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегомСмотреть фотографии
17:15
Врачи рассказали, как помогли волжанке сбросить за месяц 20 лишних килограммовСмотреть фотографии
17:14
От генерала до рядового: гигантские портреты героев войны появились на проспекте ЖуковаСмотреть фотографии
15:37
Труп волгоградца несколько дней пролежал в квартире, а затем оказался в мусорном бакеСмотреть фотографии
14:31
Волгоградские родители учатся готовить блюда из меню детских садовСмотреть фотографии
14:09
«Вышли на улицу греться»: в Волгограде в домах на ул. Баумана пропало отоплениеСмотреть фотографии
14:04
Волгоградец после драки у караоке-клуба угрожал избить полицейскогоСмотреть фотографии
13:41
Банк Уралсиб проводит акцию для бизнеса «Нам все по рублю»Смотреть фотографии
13:10
В Камышине посетители кафе вышли на дуэль. Есть проигравшийСмотреть фотографии
12:57
«Почувствовали запах гари»: в центре Волгограда задымился кабинет поликлиникиСмотреть фотографии
12:29
«Я ранен, но не убит»: в Волгоградской области суд вынес приговор врачу по обвинению в смерти пациентки от коронавирусаСмотреть фотографии
12:11
Бастрыкин затребовал доклад по факту истязания детей под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде накрыли бизнесмена за торговлю драгметаллами без лицензииСмотреть фотографии
11:34
Губернатор Бочаров поручил подготовить регион к обледенениюСмотреть фотографии
11:32
На севере Волгограда без воды остались 72 дома из-за замены задвижкиСмотреть фотографии
10:41
Ураган уронил елку на здание администрации Кумылженского районаСмотреть фотографии
10:22
Волгоградцы просят передать дело об «убийстве» троллейбусов в центральный аппарат СК РФСмотреть фотографии
10:17
Личность устанавливается: в Волгоградской области тягач снес женщину-пешеходаСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде напротив площади Советской замертво упал мужчинаСмотреть фотографии
09:38
Под Волгоградом обезвредили диверсантов при попытке взять штурмом КППСмотреть фотографии
09:01
ВОЛМА: Развитие персонала и есть развитие КомпанииСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области в сентябре 2022 года меньше рожали и реже умиралиСмотреть фотографии
07:47
В Волгоградской области у караоке-клуба полуголый мужчина устроил бойню: видеоСмотреть фотографии
19:42
Стало известно о положении волгоградских бойцов под ХерсономСмотреть фотографии
18:32
Волгоградские студенты отправили на остров гумпомощь мобилизованнымСмотреть фотографии
17:20
Жители Волгограда увидели редкое природное явлениеСмотреть фотографии
15:54
«Быть воином — жить вечно»: опубликованы редкие кадры с командиром ЧВК «Вагнер» Алексеем НагинымСмотреть фотографии
15:45
«Ведь могут пацаны»: «Ротор» обыграл «Аланию-2» из Владикавказа со счетом 3:1Смотреть фотографии
14:24
Волгоградец из МГЕР Даниил Грунин по повестке отправился в зону СВОСмотреть фотографии
13:57
Подземный фонтан топит территорию облпрокуратуры в ВолгоградеСмотреть фотографии
 