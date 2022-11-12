Банк «Открытие»: 79% жителей ЮФО считают, что страна сможет заместить иностранные технологии





Подавляющее большинство жителей Южного федерального округа (79%) считают, что Россия сможет решить вопрос с заменой иностранных ИТ-технологии, ставших недоступными из-за санкций. На это потребуется от двух до пяти лет. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

47% опрошенных считают качество российских ИТ-специалистов высоким. По мнению 36%, качество таких специалистов среднее, 7% назвали его низким, а 9% - затруднились с ответом.

40% респондентов уверены в том, что Россия избежит нехватки качественных ИТ-специалистов (6% твердо уверены в этом, 34% считают, что дефицита кадров скорее не будет). При этом 30% допускают дефицит кадров в ИТ-сфере в ближайшее время (26% считают, что он скорее будет, 4% твердо уверены в этом). Еще 4% полагают, что дефицит квалифицированных «айтишников» уже есть. 27% затруднились дать ответ на этот вопрос.

57% поддерживают отсрочку от армии и льготную ипотеку для ИТ-специалистов (36% относятся к этим льготам скорее положительно, 19% однозначно положительно). Не поддерживают такие льготы 15% опрошенных (из них 13% относятся скорее отрицательно, 2% однозначно отрицательно). 29% затруднились с ответом на этот вопрос.

61% уверены, что Россия сможет решить проблемы с ИТ-технологиями, возникшие из-за иностранных санкций, с помощью отечественных разработок. Еще 18% полагают, что в этом нам поможет параллельный импорт. 9% не верят в возможность замещения ставших недоступными иностранных цифровых технологий. 12% затруднились ответить.

4% опрошенных считают, что Россия уже заместила утраченные из-за внешних ограничений ИТ-технологии. Почти половина респондентов (45%) полагают, что Россия сможет заместить утраченные цифровые технологии за год-два. 32% отводит на это три-пять лет, 19% - более пяти лет. Лишь 1% ответили, что России не удастся заместить утраченные из-за санкций ИТ-технологии никогда.

*Опрос проводился 27 октября – 07 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.