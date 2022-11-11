Банк «Открытие» представил концепцию построения ИТ-инфраструктуры на базе компонентов отечественного производства
Экономика 11.11.2022 17:15
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11.11.2022 17:15
В 2022 году банк начал применять новый подход к формированию ИТ-ландшафта – от архитектуры прикладных приложений до методик обеспечения высокой доступности информационных систем, ориентированный на использование доступных компонент отечественного производства. Концепцию NextGen на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 представил вице-президент, директор департамента архитектуры, интеграционных и процессинговых сервисов банка «Открытие» Андрей Залманов.
По словам Залманова, в этом году банки и крупные компании приняли новые вызовы, связанные с ограничениями иностранных ИТ-решений, отсутствием адекватных отечественных заменителей для многих компонентов технологического стека, прежде всего – в части аппаратного обеспечения, и необходимостью компенсации этих ограничений.
– После ухода западного бизнеса из России нам стало недоступно оборудование большинства западных брендов с уникальными функциями. По многим направлениям качественных аналогов альтернативные производители пока предложить не могут. Поэтому часть принципов, на которых ранее развивалась наша ИТ-инфраструктура, пришлось пересмотреть. Мы проанализировали функциональные возможности отечественного оборудования и выработали системный подход к реализации необходимой нам функциональности при помощи доступных на рынке решений. При этом оказалось, что только часть возможностей может быть воспроизведена или компенсирована напрямую, за счет альтернативного оборудования и системного программного обеспечения. Другую часть недоступного в новых условиях функционала мы решили компенсировать за счет изменения подходов к разработке и развитию прикладных информационных систем. Новые требования к их архитектуре также составляют часть концепции, – сообщил Андрей Залманов.
Концепция NextGen, которую использовал банк «Открытие» в 2022 году, по словам Андрея Залманова, стала новым комплексным подходом к решению задач импортозамещения вычислительной инфраструктуры.
Например, отсутствие в России производства оборудования для высокопроизводительных сетей FibreChannel делает затруднительной качественную реализацию синхронной репликации данных между географически разнесенными вычислительными центрами. Поэтому для обеспечения высокой доступности данных эксперты банка «Открытие» предполагает использовать отдельные кластерные конфигурации базы данных в каждом из вычислительных центров - основном и резервном.
Недоступность серверов класса hi-end в соответствии с концепцией NextGen предполагается компенсировать изменением архитектуры прикладных информационных систем: уходом от крупных централизованных решений к распределенным архитектурам, предусматривающим только горизонтальное масштабирование.
Недоступность аппаратных балансировщиков компенсируется программными решениями. Недоступность аппаратных систем хранения данных (СХД) предлагается компенсировать использованием программных СХД (SDS), опирающихся на высокопроизводительные сети Ethernet 25G и 100G, оборудование для которых более доступно. Подобные подходы и решения предложены для всех ключевых направлений развития информационной инфраструктуры.
Реализация новый концепции NextGen, по словам Андрея Залманова, может потребовать адаптации технологических процессов и стать стимулом для оптимизации технологических процессов. При этом построение информационной инфраструктуры в соответствии с требованиями концепции NextGen гарантирует обеспечение бесперебойной работы банка.
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