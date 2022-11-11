Клиенты «Открытия» приобрели более 8 тыс. полисов страхования от критических заболеваний в офисах банка
Экономика 11.11.2022 15:57
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11.11.2022 15:57
С начала этого года «Росгосстрах» помог почти сотне пациентов по самым сложным случаям с критическими заболеваниями. По данным специалистов компании, более 80% из них пришлось на онкологию, и менее 20% – на сердечно-сосудистые заболевания.
«Росгосстрах» для клиентов банка «Открытие» разработал «коробочное» страховое решение «Карта здоровья»: посетитель офиса банка может быстро оформить себе страховое покрытие по рискам онкологии, а также кардио- и нейрохирургии, выбрав подходящие для себя параметры из фиксированных. За последние 3 месяца продукт приобрели свыше 8 тысяч посетителей банка.
«Карта здоровья» покрывает лечение критических заболеваний в России и за рубежом и включает лечение онкологических заболеваний, кардио- и нейрохирургию, реабилитацию, лекарственное обеспечение и расходы на билеты и проживание (до 350 тыс. руб.) в случае, если пациент лечится не в родном населенном пункте.
– Известно, что лечение онкологических заболеваний в России происходит по ОМС, тем не менее, многие клиенты сознательно берут страховое покрытие по риску критических болезней, – рассказывает Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС СК «Росгосстрах». – Неоспоримое преимущество таких продуктов – организация платного лечения, что позволяет пациенту получить доступ к гораздо большему количеству вариантам борьбы с недугом. Кроме того, продукт дает быструю навигацию по лечению, что в ситуации рака критически важно. Наконец, в страховку, как правило, входят и дополнительные важные опции, такие как реабилитация. К примеру, в марте этого года к нам обратилась дочь застрахованной женщины 64 лет из Иркутска, у которой диагностировали онкологию. В рамках страхового покрытия уже через 2 недели мать получила консультацию заведующего отделения хирургического лечения НО кожи РОНЦ им. Н.Н. Блохина, а через месяц прошла лечение в стационаре в Москве. В результате в мае пациентку выписали домой для восстановления и динамического наблюдения по месту жительства.
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