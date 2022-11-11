Общество 11.11.2022 16:55
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11.11.2022 16:55
Треть жителей Южного федерального округа (33%) имеют опыт использования цифровых валют. Лишь 5% не поддерживают идею введения в России национальной цифровой валюты – цифрового рубля. При этом большинство против цифрового рубля с ограниченным сроком действия. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.
7% респондентов часто используют в расчетах цифровые валюты. Еще 14% использовали такие валюты иногда, а 12% крайне редко. При этом 49% южан никогда не пользовались цифровыми валютами. Почти каждый пятый (18%) не знает, что такое цифровые валюты.
62% опрошенных поддерживают возможное введение в России нового варианта национальной валюты - цифрового рубля (19% относятся к этому однозначно положительно, 43% скорее положительно). 5% высказались против цифрового рубля (4% относятся к нему скорее отрицательно, 1% резко отрицательно). При этом треть респондентов (33%) затруднились определить свое отношение к национальной цифровой валюте.
Идея появления национальной цифровой валюты с ограниченным сроком действия, когда государство может «выключить» цифровые деньги в заранее объявленный момент (такой вариант цифрового юаня тестировал Китай) не пользуется поддержкой большинства опрошенных. Однозначно положительно к варианту цифрового рубля с ограниченным сроком действия относятся лишь 6%, еще 14% скорее положительно. При этом 13% категорически против цифровых денег с ограниченным сроком действия, еще 31% - скорее против. 36% не смогли определить своего отношения к этой идее.
Отвечая на вопрос об основных преимуществах цифровой валюты (можно было давать более одного варианта ответа) жители ЮФО чаще всего называли скорость расчетов (56%), их удобство (47%), возможность обходить финансовые ограничения (31%) и безопасность (34%). 7% затруднились определить достоинства цифровой валюты.
Основными недостатками цифровой валюты опрошенные считают отсутствие доверия к ней (39%), высокий риск потери платежа (37%), отсутствие безопасности (29%) и непонятность технологии расчетов (27%). 10% затруднились назвать недостатки цифровой валюты.
*Опрос проводился 27 октября – 7 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
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