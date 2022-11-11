Как выбрать нужный сифон





Сифон – устройство для сбора и направления использованной воды в канализацию. Помимо утилитарной функции правильно подобранный и установленный сифон поддерживает экологию дома, защищая его от неприятных запахов.

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Сифоны hl. Основные плюсы

Сифоны hl применяются для сантехнического оборудования и кондиционеров. Конструктивные особенности этого прибора обеспечивают сохранность его герметичности в течение всего срока эксплуатации. Сифоны оснащены струегасителями.

При этом вода сливается совершенно бесшумно. Наличие обратного клапана в специальных моделях для моек не позволяет грязным стокам попадать в подключенную машину (посудомоечную или стиральную).

В специализированном интернет-магазине можно купить различные виды сифонов.

Для сантехнического оборудования

В продаже имеются различные модели сифонов для ванн, умывальников, душевых поддонов. Некоторые из них снабжены штуцером для возможности соединения с дренажной трубкой или другими элементами.

Преимущества hl сифонов:

• возможность самоочищения, заложенная в конструкции;

• повышенный срок службы, благодаря применению при изготовлении высококачественной латуни;

• быстрый монтаж обеспечивается шарнирными соединениями;

• высокая пропускная способность – до 0,92 л/с.

Сифоны марки hl подходят для душевых поддонов, имеющих диаметр от 52 до 90 мм. Особая конструкция позволяет выполнять быструю установку. При этом наличие поворотного шарнира обеспечивает герметичное соединение с поддоном. Специальная сетка, присутствующая в устройстве, улавливает мелкий мусор и волосы.

Для моек

Некоторые типы сифонных приборов для моек допускают возможность одновременного подключения стиральной машины и раковины. Диаметр подобных устройств – 40 мм и выше, поскольку в раковину постоянно попадают нерастворимые частицы жира и других субстанций, откладываемых внутри трубопровода.

Модели для моек оснащены обратным клапаном, а также специальным каналом для поступления грязных стоков из посудомойки или при стирке белья. Эти устройства способствуют снижению шума. Существуют модели с переливным патрубком, есть даже сифоны, способствующие экономии пространства на кухне.

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