Как выбрать нужный сифон

Полезно знать 11.11.2022 13:00
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11.11.2022 13:00
Сифон – устройство для сбора и направления использованной воды в канализацию. Помимо утилитарной функции правильно подобранный и установленный сифон поддерживает экологию дома, защищая его от неприятных запахов.
С этими задачами отлично справляются сифоны hl. Они обладают рядом преимуществ перед подобной продукцией других марок – например, высокую пропускную способность.
Сифоны hl. Основные плюсы
Сифоны hl применяются для сантехнического оборудования и кондиционеров. Конструктивные особенности этого прибора обеспечивают сохранность его герметичности в течение всего срока эксплуатации. Сифоны оснащены струегасителями.
При этом вода сливается совершенно бесшумно. Наличие обратного клапана в специальных моделях для моек не позволяет грязным стокам попадать в подключенную машину (посудомоечную или стиральную).
В специализированном интернет-магазине можно купить различные виды сифонов.
Для сантехнического оборудования
В продаже имеются различные модели сифонов для ванн, умывальников, душевых поддонов. Некоторые из них снабжены штуцером для возможности соединения с дренажной трубкой или другими элементами.
Преимущества hl сифонов:
• возможность самоочищения, заложенная в конструкции;
• повышенный срок службы, благодаря применению при изготовлении высококачественной латуни;
• быстрый монтаж обеспечивается шарнирными соединениями;
• высокая пропускная способность – до 0,92 л/с.
Сифоны марки hl подходят для душевых поддонов, имеющих диаметр от 52 до 90 мм. Особая конструкция позволяет выполнять быструю установку. При этом наличие поворотного шарнира обеспечивает герметичное соединение с поддоном. Специальная сетка, присутствующая в устройстве, улавливает мелкий мусор и волосы.
Для моек
Некоторые типы сифонных приборов для моек допускают возможность одновременного подключения стиральной машины и раковины. Диаметр подобных устройств – 40 мм и выше, поскольку в раковину постоянно попадают нерастворимые частицы жира и других субстанций, откладываемых внутри трубопровода.
Модели для моек оснащены обратным клапаном, а также специальным каналом для поступления грязных стоков из посудомойки или при стирке белья. Эти устройства способствуют снижению шума. Существуют модели с переливным патрубком, есть даже сифоны, способствующие экономии пространства на кухне.
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