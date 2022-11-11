Банк «Открытие» и PIX Robotics подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика 11.11.2022 11:43
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11.11.2022 11:43
На форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 банк «Открытие» и компания ООО «ПИКС Роботикс» заключили партнерское соглашение, предусматривающее разработку совместного продукта PIX Enterprise Transformation и дальнейшее масштабирование RPA в банке «Открытие».
Документ подписали старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка «Открытие» Оксана Апейкина и генеральный директор PIX Robotics Сергей Ложкин.
– В 2022 году мы начали переход на использование отечественных решений PRA и в результате проведенных пилотных проектов выбрали PIX Robotics как основную платформу для роботизации. В банке действуют более 300 роботов, большая часть из них до конца года будет переведена на решение PIX Robotics, – сообщила старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка «Открытие» Оксана Апейкина.
По ее словам, соглашение направлено на взаимовыгодно партнерство, в том числе с точки зрения развития нового рыночного продукта.
– Банк с PIX Robotics разрабатывает совместный продукт, значительно расширяющий возможности роботизации. Банк делится своими методологическими наработками и описывает вызовы, с которыми сталкивается финансовый сектор в настоящий момент, а компания PIX Robotics с присущим ей опытом реализует это в продукте. Продукт будет представлять из себя платформу управления и оптимизации бизнес-процессов и планируется к релизу в конце 2024 года, – сообщила Оксана Апейкина.
– В результате взаимодействия с мировым лидером RPA UiPath банк «Открытие» достиг выдающихся бизнес-результатов в роботизации своих банковских процессов и накопил уникальный практический опыт. Не каждому вендору удаётся заполучить в лице клиента крупнейших экспертов в своей области. Сотрудничество с банком «Открытие» позволяет PIX учиться, быстрее разрабатывать новые продукты и стремительно расти, предоставляя всему российскому рынку лучшие мировые и отечественные практики. Мы, как вендор, видим в банке не только клиента, но и партнёра, вместе с которым планируем создать инновационный продукт для всего финансового рынка. PIX ENTERPRISE TRANSFORMATION (PIX ET) выведет программную роботизацию на новый уровень и позволит эффективно управлять процессами, ресурсами и цифровой трансформацией в компаниях. В конечном итоге сотрудничество вендора PIX с банком «Открытие» развивает весь российский рынок RPA, прямо или косвенно ускоряя развитие тысяч российских компаний. Стратегия PIX – делать наших клиентов сильнее и конкурентоспособнее на мировом рынке, поэтому сотрудничество с клиентами-лидерами позволяет нам всем расти быстрее, – отметил генеральный директор PIX Robotics Сергей Ложкин.
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