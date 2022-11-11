Экономика

«ЕвроХим-ВолгаКалий» пополняет подземный парк рудника Гремячинского ГОКа проходческой техникой

Экономика 11.11.2022 11:33
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11.11.2022 11:33


«ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает пополнять подземный парк рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината проходческой техникой, необходимой для увеличения объемов добычи руды.

Комплектация техпарка рудника комбайнами «Урал» началась в 2017 году, когда на предприятие поступили первые машины этого типа. В период с 2017 по 2020 год в рудник Гремячинского ГОКа спустили семь таких комбайнов. 

В 2022 году был заключен контракт на поставку еще четырех «Уралов». Уже в конце сентября горнорабочие Гремячинского горно-обогатительного комбината спустили в рудник восьмой по счету проходческо-очистной комбайн «Урал-20Р», а в октябре объём попутной добычи руды составил 18 тысяч тонн. 30 октября начался спуск в рудник девятого комбайна. В ноябре запланированы работы по сборке и перегону в забой, а в начале декабря комбайн будет запущен в работу.

Подземный гигант общей массой около 110 тонн и длиной более 12 метров оснащен сложными агрегатами и отбойными устройствами - электрическая и гидравлическая системы, средства пылезащиты и бурения шпуров предназначены для проведения очистных работ в камерах и проходки выработок овально-арочной формы по пластам калийных руд. 

Ответственная и трудоемкая работа по запуску каждого комбайна длится до 35 дней. Сначала специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» спускают в рудник отдельные узлы и агрегаты. Потом, на глубине более километра под поверхностью земли, все детали собирают в единый комплекс, проводят монтаж, наладку и запуск комбайна.  

Затем этот комбайн, как и другие комбайны этого типа, работающие в руднике Гремячинского ГОКа, подключают к сети Wi-Fi. 

По беспроводной локальной сети осуществляется мониторинг состояния техники, что способствует повышению ее надежности и производительности, снижению производственных потерь. Полученная информация используется также и для имитационного моделирования добычных и проходческих забоев с целью управления равномерностью транспортировки руды на скиповой ствол.

Комплектование рудничного техпарка ведется с опережением графика, так как планами на 2022 год было предусмотрено использование семи комбайнов, а по факту в руднике Гремячинского ГОКа уже работает восьмой комбайн, через месяц приступит к работе девятый «Урал». 

В целом сейчас в руднике Гремячинского ГОКа работают более 60 единиц техники, в числе которой погрузочно-доставочные машины, буровые установки, комбайновые комплексы, самоходные вагоны, задействованные для дальнейшего строительства подземных камер и пластовых выработок, протяженность которых в настоящий момент превышает 80 километров. 



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