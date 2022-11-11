ВТБ: доля переводов через СБП превысит к концу года 80%

Экономика 11.11.2022 09:11
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11.11.2022 09:11
По прогнозам ВТБ, к концу 2022 года доля операций через СБП превысит 80% от общего объема переводов розничных клиентов банка. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис-2022».
В ВТБ с начала года доля переводов через Систему быстрых платежей возросла с 50% до 73%. Ежемесячный объем таких транзакций вырос на 70% и в октябре превысил 172 млрд рублей, а их количество – на 60%, до 33 млн штук в месяц. Средний чек переводов по СБП в октябре составил 5 тыс. рублей.
-Система быстрых платежей стала самым востребованным инструментом для совершения денежных переводов между физлицами благодаря ее доступности и высокой скорости проведения операций. По нашим прогнозам, к концу года ее доля превысит 80% от всех переводов. В условиях санкционных ограничений СБП уже стала для нашей страны одним из важных элементов укрепления технологического суверенитета. Новым этапом ее развития станет возможность проводить трансграничные переводы по номеру телефона. Это позволит мгновенно пополнять счета клиентов в дружественных странах и еще активнее использовать отечественную платежную систему при повседневных расчетах, - прокомментировал Святослав Островский.
ВТБ участвует в тестировании трансграничных переводов через СБП и до конца года планирует провести первые пробные операции. Запуск функционала на клиентов планируется после сертификации решения. Сервис позволит существенно ускорить зачисление средств, поскольку деньги будут поступать мгновенно.
ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй.
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