Экономика

ВТБ: доля переводов через СБП превысит к концу года 80%

Экономика 11.11.2022 09:11
0
11.11.2022 09:11


По прогнозам ВТБ, к концу 2022 года доля операций через СБП превысит 80% от общего объема переводов розничных клиентов банка. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис-2022».

В ВТБ с начала года доля переводов через Систему быстрых платежей возросла с 50% до 73%. Ежемесячный объем таких транзакций вырос на 70% и в октябре превысил 172 млрд рублей, а их количество – на 60%, до 33 млн штук в месяц. Средний чек переводов по СБП в октябре составил 5 тыс. рублей.  

-Система быстрых платежей стала самым востребованным инструментом для совершения денежных переводов между физлицами благодаря ее доступности и высокой скорости проведения операций. По нашим прогнозам, к концу года ее доля превысит 80% от всех переводов. В условиях санкционных ограничений СБП уже стала для нашей страны одним из важных элементов укрепления технологического суверенитета. Новым этапом ее развития станет возможность проводить трансграничные переводы по номеру телефона. Это позволит мгновенно пополнять счета клиентов в дружественных странах и еще активнее использовать отечественную платежную систему при повседневных расчетах, - прокомментировал Святослав Островский.

ВТБ участвует в тестировании трансграничных переводов через СБП и до конца года планирует провести первые пробные операции. Запуск функционала на клиентов планируется после сертификации решения. Сервис позволит существенно ускорить зачисление средств, поскольку деньги будут поступать мгновенно. 

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй.

 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
11.11.2022 09:26
Экономика 11.11.2022 09:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2022 08:36
Экономика 11.11.2022 08:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2022 20:39
Экономика 10.11.2022 20:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2022 15:36
Экономика 10.11.2022 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2022 15:25
Экономика 10.11.2022 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2022 12:31
Экономика 10.11.2022 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2022 12:01
Экономика 10.11.2022 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2022 11:56
Экономика 10.11.2022 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2022 11:36
Экономика 10.11.2022 11:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2022 11:23
Экономика 10.11.2022 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2022 21:03
Экономика 09.11.2022 21:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.11.2022 16:38
Экономика 09.11.2022 16:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2022 15:30
Экономика 09.11.2022 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2022 11:33
Экономика 09.11.2022 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2022 10:43
Экономика 09.11.2022 10:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:25
Под Волгоградом в сгоревшем доме погибли два человекаСмотреть фотографии
11:10
Концессии отчитались перед частью волгоградских депутатов о коммунальной аварииСмотреть фотографии
10:56
«И на случай, если не свидимся...»: родные мобилизованного из Волгоградской области Вито Малишавы получили похоронкуСмотреть фотографии
10:54
МегаФон выяснил, где живут самые общительные волгоградцыСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде ветерана труда оставили без пособия из-за «большой» пенсииСмотреть фотографии
10:03
На юге Волгограда до ночи устраняли порыв на трубе с холодной водойСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области колонна мобилизованных отразила атаку ДРГСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде самогонщик доставлен с больницу со страшными ожогамиСмотреть фотографии
09:31
Замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
08:46
В пробах воды из Волги в Волгограде нашли условно-патогенную флоруСмотреть фотографии
08:02
Волгоград 11 ноября окутал густой туманСмотреть фотографии
20:53
«Рискуя жизнью, спас сослуживца»: волгоградского медика, участвующего в СВО, наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
19:41
«Что стрелять, что строить»: волгоградца отправили в зону СВО по объявлению о восстановлении МариуполяСмотреть фотографии
18:35
Волгоградские синоптики спрогнозировали потепление до +13 градусовСмотреть фотографии
18:05
Свои пещеры и река Хуанхэ: стоки в обход очистных создали новый ландшафт на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Госдума: выплаты мобилизованным и добровольцам освободят от НДФЛСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде УК «Парадигма» дважды поймали на подделке протоколов собраний жильцовСмотреть фотографии
17:01
«Открытие Авто»: почти две трети российских автовладельцев считают, что российский автопром стал лучшеСмотреть фотографии
16:40
Трамваи №5, 10 и 12 изменили маршруты из-за смертельного наезда на волгоградцаСмотреть фотографии
16:26
В Жилгородке на западе Волгограда трамвай насмерть переехал мужчинуСмотреть фотографии
16:17
По дорогам мимо склонов: в Волгограде после коммунального ЧП вступили в дело дезинфекторыСмотреть фотографии
15:41
Аудиторы КСП проверят траты волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
15:25
Банк Уралсиб вошел в топ-10 самых инновационных банковСмотреть фотографии
15:25
Дело неравнодушных: 10 тысяч человек вышли на уборку берегов озер и рек Волго-Донского бассейнаСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде около памятника самолету изменят схему движенияСмотреть фотографии
13:39
Президент наградил замминистра МВД Кравченко орденом Александра НевскогоСмотреть фотографии
13:33
В мэрии рассказали, когда над волгоградцами наконец засияют звездыСмотреть фотографии
13:29
Без парада и помпы: полицейские Волгограда отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
12:58
«Россети Юг» отремонтировали девять подстанций в г. Волжском Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
Вяленые томаты и пряники в Волгограде проштампуют буквой VСмотреть фотографии
 