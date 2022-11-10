«Рискуя жизнью, спас сослуживца»: волгоградского медика, участвующего в СВО, наградили орденом Мужества

Уроженец села Ильичевка Николаевского района Волгоградской области Арон Сарипов указом президента РФ Владимира Путина награжден орденом Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», высокую награду нашему земляку вручили 1 ноября.

— 1 ноября Арон Сарипов был награжден орденом Мужества за отвагу и героизм при выполнении спецоперации на Украине. Арон спас своего сослуживца, рискуя собственной жизнью, — сообщает информагентство со ссылкой на Telegram-канал «Мобилизация. Волгоградская область».

Известно, что Арон Сарипов после окончания 11 классов поступил в Камышинский медколледж. Обучался по специальности «Лечебное дело». Через четыре года Сарипов выпустился с дипломом фельдшера. После учебы был призван в ВС РФ. Попал в мотострелковые войска. Проходил службу в Дагестане в городе Буйнакске. В период прохождения срочной службы Зарипов являлся заместителем командира взвода.

Наш земляк больше половины своей жизни посвятил армии. Участвовал в выполнении задач в Сирийской Арабской республике, за что награжден медалью. Также заслуги волгоградца отмечены медалью Александра Суворова и медалью от МО РФ за выполнение задач командования.

Фото: Мобилизация. Волгоградская область / t.me

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