Спецоперация на Украине

«Рискуя жизнью, спас сослуживца»: волгоградского медика, участвующего в СВО, наградили орденом Мужества

Спецоперация на Украине 10.11.2022 20:53
0
10.11.2022 20:53


Уроженец села Ильичевка Николаевского района Волгоградской области Арон Сарипов указом президента РФ Владимира Путина награжден орденом Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», высокую награду нашему земляку вручили 1 ноября. 

— 1 ноября Арон Сарипов был награжден орденом Мужества за отвагу и героизм при выполнении спецоперации на Украине. Арон спас своего сослуживца, рискуя собственной жизнью, — сообщает информагентство со ссылкой на Telegram-канал «Мобилизация. Волгоградская область». 

Известно, что Арон Сарипов после окончания 11 классов поступил в Камышинский медколледж. Обучался по специальности «Лечебное дело». Через четыре года Сарипов выпустился с дипломом фельдшера. После учебы был призван в ВС РФ. Попал в мотострелковые войска. Проходил службу в Дагестане в городе Буйнакске. В период прохождения срочной службы Зарипов являлся заместителем командира взвода. 

Наш земляк больше половины своей жизни посвятил армии. Участвовал в выполнении задач в Сирийской Арабской республике, за что награжден медалью. Также заслуги волгоградца отмечены медалью Александра Суворова и медалью от МО РФ за выполнение задач командования. 

Фото: Мобилизация. Волгоградская область / t.me

Читайте также: 

Уничтожил пулеметный расчет: волгоградский десантник Сергей Кычанов награжден орденом Мужества

Волгоградский марафонец награжден орденом Мужества за Гостомель

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спецоперация на Украине
10.11.2022 17:56
Спецоперация на Украине 10.11.2022 17:56
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
09.11.2022 09:49
Спецоперация на Украине 09.11.2022 09:49
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
08.11.2022 14:12
Спецоперация на Украине 08.11.2022 14:12
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
08.11.2022 11:09
Спецоперация на Украине 08.11.2022 11:09
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
08.11.2022 09:09
Спецоперация на Украине 08.11.2022 09:09
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
07.11.2022 17:19
Спецоперация на Украине 07.11.2022 17:19
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
07.11.2022 15:13
Спецоперация на Украине 07.11.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
06.11.2022 21:36
Спецоперация на Украине 06.11.2022 21:36
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
05.11.2022 16:28
Спецоперация на Украине 05.11.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
05.11.2022 09:20
Спецоперация на Украине 05.11.2022 09:20
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
04.11.2022 09:23
Спецоперация на Украине 04.11.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
03.11.2022 14:09
Спецоперация на Украине 03.11.2022 14:09
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
03.11.2022 11:56
Спецоперация на Украине 03.11.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
03.11.2022 09:27
Спецоперация на Украине 03.11.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
02.11.2022 18:01
Спецоперация на Украине 02.11.2022 18:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:53
«Рискуя жизнью, спас сослуживца»: волгоградского медика, участвующего в СВО, наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
19:41
«Что стрелять, что строить»: волгоградца отправили в зону СВО по объявлению о восстановлении МариуполяСмотреть фотографии
18:35
Волгоградские синоптики спрогнозировали потепление до +13 градусовСмотреть фотографии
18:05
Свои пещеры и река Хуанхэ: стоки в обход очистных создали новый ландшафт на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Госдума: выплаты мобилизованным и добровольцам освободят от НДФЛСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде УК «Парадигма» дважды поймали на подделке протоколов собраний жильцовСмотреть фотографии
17:01
«Открытие Авто»: почти две трети российских автовладельцев считают, что российский автопром стал лучшеСмотреть фотографии
16:40
Трамваи №5, 10 и 12 изменили маршруты из-за смертельного наезда на волгоградцаСмотреть фотографии
16:26
В Жилгородке на западе Волгограда трамвай насмерть переехал мужчинуСмотреть фотографии
16:17
По дорогам мимо склонов: в Волгограде после коммунального ЧП вступили в дело дезинфекторыСмотреть фотографии
15:41
Аудиторы КСП проверят траты волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
15:25
Банк Уралсиб вошел в топ-10 самых инновационных банковСмотреть фотографии
15:25
Дело неравнодушных: 10 тысяч человек вышли на уборку берегов озер и рек Волго-Донского бассейнаСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде около памятника самолету изменят схему движенияСмотреть фотографии
13:39
Президент наградил замминистра МВД Кравченко орденом Александра НевскогоСмотреть фотографии
13:33
В мэрии рассказали, когда над волгоградцами наконец засияют звездыСмотреть фотографии
13:29
Без парада и помпы: полицейские Волгограда отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
12:58
«Россети Юг» отремонтировали девять подстанций в г. Волжском Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
Вяленые томаты и пряники в Волгограде проштампуют буквой VСмотреть фотографии
12:33
Ушел в ночь: в Волгограде ищут пропавшего 25 октября мужчинуСмотреть фотографии
12:31
Хорошие идеи – в производство: на ЕвроХим-ВолгаКалии наградили лучших рационализаторовСмотреть фотографии
11:31
Пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTokСмотреть фотографии
11:31
В Волго-Ахтубинской пойме нашли емкости с неизвестным веществомСмотреть фотографии
11:20
«Хоть бы лошадей дали»: в глубинке Волгоградской области дети пешком ходят в школу по лесуСмотреть фотографии
11:18
Водолаз сделал неожиданную находку в пруду волгоградского ЦПКиОСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде под окнами высотки нашли тело школьникаСмотреть фотографии
10:44
Волжанке присудили штраф за самовольное подключение к энергоснабжениюСмотреть фотографии
10:44
СУ СКР: в Волжском в квартире на улице Александрова обнаружен труп мужчиныСмотреть фотографии
10:00
«Россети Юг» выявили 160 фактов незаконного потребления электроэнергии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:18
Бастрыкин взял на контроль ДТП с погибшим подростком в ВолгоградеСмотреть фотографии
 