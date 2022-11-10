Банк Уралсиб вошел в топ-10 самых инновационных банков

Экономика 10.11.2022 15:25
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10.11.2022 15:25
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России по итогам первого полугодия 2022 года, согласно исследованию Skolkovo Fintech Hub.
Всего эксперты проанализировали по уровню инновационности 30 российских банков. Исследование по итогам I полугодия 2022 года проводилось по 18 критериям, которые были сгруппированы в шесть тематических блоков: «Инновационная оргструктура», «Венчурные инвестиции», «Сотрудничество со стартапами», «Инновационные мероприятия», «Инновационные сервисы», «Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций». В итоговом рейтинге банки ранжировались по сумме баллов, в которых оценивались критерии.
В комментариях к рейтингу аналитики отметили что Уралсиб, единственный среди исследуемых банков, имеет действующую венчурную студию.
– В год мы рассматриваем 800-1000 различных проектов, ежемесячно проводя питч-сессии лучших проектов для наших бизнес-заказчиков. Именно они выбирают те проекты, которые имеют не только инновационный потенциал, но и могут улучшить наше ценностное предложение или клиентский опыт, – комментирует Директор по инновациям, руководитель Дирекции инновационного развития Банка Уралсиб Дмитрий Гришин. – Хочу отметить роль нашего корпоративного блока в работе с инновациями, так как на них приходится 80% всех пилотируемых проектов. На 2023 год мы подготовили несколько новых форматов работы, которые будут включать акселерацию и трекинг, прошедших отбор проектов.
Skolkovo Fintech Hub проводит рейтинг инновационности банков в седьмой раз с 2019 года. Эксперты тщательно анализируют деятельность российских банков, направленную на развитие инновационности, а также стремятся выявить новые тенденции в банковской отрасли в области цифровизации. Для проведения анализа инновационности банков эксперты Sk Fintech Hub используют данные из открытых источников. В исследовании принял участие резидент «Сколково» Dsight – компания предоставила данные по венчурным сделкам исследуемых банков, а также общему объему венчурного рынка России за первое полугодие 2022 года.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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