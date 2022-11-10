ВТБ: рынок рублевых сбережений в 2022 году превысит 30 трлн рублей





Портфель рублевых сбережений физлиц в российских банках за 2022 год вырастет на 8-10% к началу года и превысит 30 трлн рублей. Доля онлайн-вкладов продолжит расти: сегодня клиенты ВТБ открывают в дистанционных каналах 83% депозитов и накопительных счетов. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на форуме «Финополис – 2022».





Постепенное снижение ключевой ставки в течение года привело к существенному замедлению темпов роста портфеля рублевых сбережений, особенно во втором полугодии, когда население начало переходить на потребительскую модель поведения и реализовало отложенный спрос на товары и услуги. В результате по итогам 2022 года портфель рублевых вкладов физлиц в целом по России может превысить 30 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 8-10%.





Одновременно снижается объем валютных сбережений населения: к концу года доля иностранной валюты в рыночном портфеле привлеченных средств физлиц составит порядка 10% – вдвое меньше, чем в начале года. При этом растет спрос на вклады в китайской валюте: с начала года розничные клиенты ВТБ разместили на депозитах порядка 4,2 млрд юаней, или 42 млрд рублей.





-Цикл снижения ключевой ставки ЦБ завершен, и банки уже провели раунд повышения доходности по депозитам, а также запускают сезонные спецпредложения. В результате интерес к классическим рублевым сбережениям демонстрирует рост, что обеспечивает положительную динамику портфеля в национальной валюте. ВТБ традиционно рассчитывает расти быстрее рынка – рублевый портфель классических пассивов на конец года составит 4,3 трлн рублей, увеличившись на 18% к началу года, – заявил Анатолий Печатников.





По словам топ-менеджера, львиную долю средств клиенты ВТБ размещают онлайн: в дистанционных каналах открывается 83% вкладов и накопительных счетов – это на 28 п.п. больше, чем год назад. «Мы продолжим курс на дальнейшую цифровизацию сбережений и ставим себе задачу довести этот показатель до 90%», – добавил зампред ВТБ.



