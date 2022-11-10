Хорошие идеи – в производство: на ЕвроХим-ВолгаКалии наградили лучших рационализаторов

Экономика 10.11.2022 12:31
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10.11.2022 12:31
На рассмотрение экспертной комиссии «Фабрики идей» - проекта по сбору, анализу и реализации лучших инициатив сотрудников предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», поступило несколько десятков рационализаторских предложений. В числе самых активных участников - работники рудника.
Проект, который стартовал два года назад, позволяет эффективно решать стратегические кадровые и производственные задачи — повышает заинтересованность коллектива в улучшении предприятия, способствует развитию профессиональных навыков и качеств работников, стимулирует сопричастность каждого к общему успеху, мотивирует на новые достижения.
В третьем квартале 2022 года первое место в номинации «Лидер по количеству принятых идей» занял начальник горного участка монтажных работ Вадим Гайдым. На его счету 10 принятых инициатив по усовершенствованию механизмов работы рудника.
Автор-победитель в номинации «Принятое предложение с максимальным экономическим эффектом» - участковый маркшейдер Павел Белушенко. Он разработал проект армировки ствола рудника в условиях Гремячинского месторождения калийных солей.
Для победителей и их коллег участие в «Фабрике идей»— возможность не только улучшить рабочие процессы, сделать их удобнее,эффективнее и безопаснее, но иполучить денежное вознаграждение.
- Заинтересованность сотрудников в улучшении процессов производства – это отличный индикатор прогресса самого предприятия. Чем больше людей вовлечено, чем больше инициатив появляется, тем эффективнее мы становимся. На «Фабрике идей» наши коллеги представляют свое видение развития нашего предприятия, а мы, в свою очередь, поощряем талантливых инициативных работников комбината и с радостью помогаем воплотить в жизнь их замыслы, - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.
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