Спрос на Кредитные СберКарты в Поволжье вырос в 7,4 раза

Экономика 10.11.2022 11:36
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10.11.2022 11:36
Кредитные СберКарты продолжают активно набираться популярность у клиентов Сбербанка в Поволжье. За три квартала 2022 года было выдано в 7,4 раза больше СберКарт, чем с начала выдач по сентябрь 2021 года. При этом значительно увеличилась и доля кредитных СберКарт в общем количестве кредиток Сбербанка – на начало октября она составляет 37% против 4% годом ранее.
Также вырос и общий портфель кредитных карты – с начала года в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях рост составил 30%. При этом доля портфеля кредитных СберКарт в общем портфеле кредитных карт Сбербанка составляет почти 20%.
Напомним, что версии Frank RG кредитная СберКарта признана самой выгодной кредиткой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Использование кредитных карт уже стало нормой для многих клиентов Сбербанка. В первую очередь это говорит о росте финансовой грамотности и ответственном отношении к своим деньгам. В преддверии «Зелёного дня» мы запустили специальную акцию для владельцев кредитных и дебетовых СберКарт, благодаря которой можно будет не только совершить долгожданные покупки, но и значительно сэкономить».
Напомним, что в рамках «Зелёного дня» от Сбера владельцы кредитных и дебетовых СберКарт с 10 по 12 ноября будут получать повышенный кешбэк бонусами за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров Сбера.
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