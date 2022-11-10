Экономика

Банк «Открытие» повысил доходность по расходно-пополняемым вкладам

Экономика 10.11.2022 11:23
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10.11.2022 11:23


Банк «Открытие» повысил процентные ставки для розничных клиентов по рублевым вкладам с возможностью пополнения и снятия средств на все сроки.
Повышение составило до 2,25 процентных пунктов.
Максимальная доходность по вкладу с возможностью внесения дополнительных средств «Активное пополнение» увеличена до 7% годовых на сроке в один год при получении процентов в конце срока.
По годовому вкладу «Свободное управление», предусматривающему возможность как пополнения, так и снятия средств, ставка составляет 6,5% годовых (при получении процентов по окончании депозита).
Для вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.
Все вклады можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».
Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.

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