Банк «Открытие» повысил доходность по расходно-пополняемым вкладам





Банк «Открытие» повысил процентные ставки для розничных клиентов по рублевым вкладам с возможностью пополнения и снятия средств на все сроки.

Повышение составило до 2,25 процентных пунктов.

Максимальная доходность по вкладу с возможностью внесения дополнительных средств «Активное пополнение» увеличена до 7% годовых на сроке в один год при получении процентов в конце срока.

По годовому вкладу «Свободное управление», предусматривающему возможность как пополнения, так и снятия средств, ставка составляет 6,5% годовых (при получении процентов по окончании депозита).

Для вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.

Все вклады можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».