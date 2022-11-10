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Что такое ФГОС и зачем родителям об этом знать

Полезно знать 10.11.2022 11:07
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10.11.2022 11:07


Федеральный Государственный образовательный стандарт (ФГОС) предполагает ряд требований и правил, соблюдение которых необходимо для качественной реализации школьной программы и учебного процесса.
Его структура и содержание направлены на реализацию равных прав, гарантий и возможностей для каждого ученика. Именно поэтому родителям необходимо знать, как именно организован образовательный процесс в соответствии с ФГОС, и на что делается особый упор.
Рабочая программа ФГОС 2022-2023 направлена на более эффективное освоение школьного курса учениками. Каждый ребенок имеет возможность получать одинаковое качество образования, независимо от места его нахождения, национальности, вероисповедания, социального положения и т.д. Основной акцент программы делается на преемственность каждой ступени обучения.
Так, воспитание в детском саду, в соответствии с новым ФГОС, предполагает плавную подготовку к начальной школе. Начальная школа готовит к среднему звену и так далее. Содержание программы сводится к получению учениками необходимых знаний, навыков и компетенций для мягкой адаптации в новом звене, эффективному обучению.
Рабочая программа в соответствии с ФГОС 2022-2023 может реализовываться путем внедрения различных методик преподавания. Это позволяет учителям и педагогам использовать комплексный подход к подаче знаний.
Так, в качестве основных инструментов могут выступать не только учебники и пособия, но и интерактивные ресурсы, всевозможные наглядные материалы, тренажеры и др. Одним словом, предоставление одних и тех же знаний может вестись разным путем. Главное – достичь основной цели – обеспечить учащемуся должный уровень знаний и компетенций.
Часто ФГОС называют фундаментом образовательного процесса. Такое понятие сформировалось благодаря комплексу задач, который решает государственный стандарт образования. Так он определяет необходимое количество часов для изучения каждого блока, раздела или темы, регламентирует принцип проведения аттестаций и ЕГЭ, формирует структуру единого государственного экзамена и др.
При этом учебная программа ФГОС ориентирована и на личностное развитие каждого ученика. Для родителей особенно важно, как именно протекает образовательный процесс, как в нем себя чувствует ребенок. Именно поэтому еще одной целью стандарта является общекультурное и личностное развитие школьников. В процессе обучения ученик должен не только получать знания, но и уметь взаимодействовать с одноклассниками, учителями, развивать свои познавательные навыки, увеличивать интерес и мотивацию к обучению.
В настоящее время не каждая частная школа функционирует в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Особенно это касается заведений, не имеющих аккредитации. Получение знаний в подобных учреждениях может негативно сказаться на сдаче экзаменов и аттестаций.
Онлайн-гимназия №1 ведет образовательную деятельность на основании ФГОС. Это позволяет каждому школьнику получать максимально эффективное и разностороннее развитие, а также овладевать всеми необходимыми знаниями. В результате обучения на платформе каждый ученик выходит на экзамены полностью подготовленным. Также общее качество знаний является значительно выше.
Таким образом, каждый родитель должен знать главные нюансы образовательного стандарта, а также те задачи, которые он решает. Это необходимо для правильного выбора школы, действующей в соответствии с ФГОС, а также знания основных прав и гарантий своих детей.
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