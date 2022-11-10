По итогам 9 месяцев 2022 года в филиале «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» объем безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии составил около 2,7 млн кВт*ч. Столько электроэнергии хватило бы для непрерывной работы районного водоканала на протяжении порядка 50 лет.

За потребление электроэнергии без заключения договора волгоградскому филиалу «Россети Юг» уже возмещено более 1 млн рублей. В суде рассматриваются 5 актов бездоговорного потребления объемом 15 тыс. кВт*ч на сумму порядка 45 тыс. рублей. Всего энергетики пресекли в 2022 году 160 фактов незаконного потребления электроэнергии. Виновникам предстоит компенсировать электросетевой компании около 10 млн рублей и оплатить штрафы.

Так, по решению Арбитражного суда Волгоградской области фермер из Светлоярского района Волгоградской области заплатит за незаконное потребление около 90 тыс. рублей. В ходе рейда специалисты «Россети Юг» обнаружили оборудование скрытой проводки минуя прибор учета электроэнергии.

«Россети Юг» предупреждают, что незаконное потребление электроэнергии грозит серьезными финансовыми потерями. При выявлении таких фактов компенсация начисляется исходя из максимальной разрешенной мощности, умноженной на количество часов безучетного потребления с даты предыдущей инструментальной проверки потребителя. Суммы возмещения в десятки раз превышают размеры оплаты по показаниям приборов учета. Информацию о случаях хищений электроэнергии, каждый потребитель может сообщить по круглосуточному телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется) или оставить анонимное сообщение на сайте.