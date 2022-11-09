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Полезные сайты английского языка для детей

Полезно знать 09.11.2022 18:35
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09.11.2022 18:35


Обучение английскому языку можно начинать с раннего детства. Уже с 4-5 лет ребенок способен усвоить информацию, представленную в игровом формате, ведь главное –  заинтересовать занятиями, а не оттолкнуть от них. Важно, чтобы обучение было как настоящее путешествие в мир увлекательного и неизведанного.
Сайты, с которых стоит начинать
Мы сделали подборку лучших сайтов  с эффективными и интересными методиками по изучению английского языка, которые подходят маленьким детям. 
Это сайт удивительной учительницы Оксаны Долинка, которая предлагает увлекательный онлайн-курс по обучению ваших детей в возрасте от 1 до 5 лет. Ваш ребенок не только изучит основы языка, но и будет развиваться, выполняя очень интересные задания в формате игры. Задача данного курса – развить память, мышление, логику ребенка. 
Study languages online
Здесь также преподавание английского языка для детей в игровой форме. Уроки абсолютно бесплатны, а качество предлагаемого материала оценивается как очень высокое.
Teremos
Еще один интересный сайт, на котором можно найти много интерактивных игр для эффективного усвоения материала. Видеоуроки позволят весело и быстро понять то, с чего обычно и начинается изучение английского.
Children’s books online
Данный сайт поможет научиться читать, слушать и понимать английский язык. Тут собраны сказки, стихотворения, которые интересны детям. Детские книги онлайн, которые с радостью читает ребенок – это огромная помощь в освоении языка.
Fun english games
Еще один сайт, который поможет в игровой форме учиться. Тут собраны интересные, яркие, увлекательные задания, как для малышей, так и для студентов. Представленный материал станет хорошим дополнением к основной программе обучения.
Вывод
Все представленные сайты подтверждают, что изучение языка можно организовать так, что детям будет легко и интересно. Малышам обязательно понравятся игры и занятия, представленные в онлайн-курсе Bistrokidz.com. Данные уроки дадут хорошую базу, а игры и материалы из остальных интернет-ресурсов станут прекрасным дополнением к обучению вашего ребенка!
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