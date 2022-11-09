Экономика

В Сбере сообщили о ставках по потребкредиту к «Зелёному дню»

Экономика 09.11.2022 16:38
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09.11.2022 16:38


В рамках Зелёного дня — с 10 по 12 ноября — банк снизит процентную ставку на первый месяц кредитования, об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв. 
Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн рублей. 
Кроме того, Царёв отметил, что ко дню рождения банка, владельцы месячной или годовой подписки СберПрайм+, оформившие потребительский кредит без обеспечения с 10 по 12 ноября получат кешбэк бонусами СберСпасибо. По словам спикера, для этого необходимо иметь подписку СберПрайм+, быть зарегистрированным в программе СберСпасибо и вовремя гасить кредит. При соблюдения этих условий, на карту будут возвращаться бонусы СберСпасибо. 
Напомним, что Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день, в ходе который банк совместно с партнерами предлагает особенные условия на ряд финансовых и нефинансовых сервисов.

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