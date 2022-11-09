



Согласно приказу от 03.11.2022г Минэнерго России ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго выдан паспорт готовности к работе в отопительный период. Данный документ подтверждает качество подготовки энергетических объектов к несению максимальных зимних нагрузок.

На теплоэлектроцентралях Волгограда и Волжского при подготовке к осенне-зимнему периоду было реализовано 146 мероприятий, в том числе по ремонту и техническому обслуживанию основного оборудования. Среди наиболее значительных мероприятий - капитальный ремонт котло- и турбоагрегатов на Волгоградской ТЭЦ-2 и Волжских ТЭЦ и ТЭЦ-2.













Сейчас специалисты продолжают работы на Волгоградской ТЭЦ-2 в рамках инвестиционного проекта по техническому перевооружению котлоагрегата номер 8 с заменой барабана. Завершить работы по инвестпроекту с проведением контрольных испытаний и вводом оборудования в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Отработано взаимодействие со всеми экстренными и городскими службами, проведены все необходимые тренировки, обучение и инструктажи оперативного, аварийного и диспетчерского персонала.

В полном объёме обеспечен нормативный запас резервного топлива, инструментов, а также всех необходимых комплектующих для аварийного запаса материалов.











