Экономика 09.11.2022 15:30
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09.11.2022 15:30
Согласно приказу от 03.11.2022г Минэнерго России ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго выдан паспорт готовности к работе в отопительный период. Данный документ подтверждает качество подготовки энергетических объектов к несению максимальных зимних нагрузок.
На теплоэлектроцентралях Волгограда и Волжского при подготовке к осенне-зимнему периоду было реализовано 146 мероприятий, в том числе по ремонту и техническому обслуживанию основного оборудования. Среди наиболее значительных мероприятий - капитальный ремонт котло- и турбоагрегатов на Волгоградской ТЭЦ-2 и Волжских ТЭЦ и ТЭЦ-2.
Сейчас специалисты продолжают работы на Волгоградской ТЭЦ-2 в рамках инвестиционного проекта по техническому перевооружению котлоагрегата номер 8 с заменой барабана. Завершить работы по инвестпроекту с проведением контрольных испытаний и вводом оборудования в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
Отработано взаимодействие со всеми экстренными и городскими службами, проведены все необходимые тренировки, обучение и инструктажи оперативного, аварийного и диспетчерского персонала.
В полном объёме обеспечен нормативный запас резервного топлива, инструментов, а также всех необходимых комплектующих для аварийного запаса материалов.
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