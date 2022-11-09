Телеком

Клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» смогут повысить эффективность рекламы

Телеком 09.11.2022 11:59
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09.11.2022 11:59


Клиенты «Ростелекома» смогут управлять эффективностью своих рекламных кампаний, подключив услугу «Коллтрекинг» в личном кабинете облачного сервиса «Виртуальная АТС» (ВАТС). «Коллтрекинг» — это инструмент digital-маркетинга, который помогает бизнесу определять наиболее успешные каналы продвижения и оптимально распределять рекламный бюджет. 
Ранее для использования услуги «Коллтрекинг» требовалось заключать отдельный договор. Для удобства клиентов «Ростелеком» интегрировал услугу в облачную платформу, на которой работает телефония, и теперь любой пользователь виртуальной АТС может самостоятельно подключить этот сервис.
Пользователям ВАТС также доступны все дополнительные возможности коллтрекинга, включая опции «Лид» и «Чат». Лид позволяет увеличить конверсию за счет размещения на сайте форм взаимодействия с посетителями, таких как оформление заявки, заказ обратного звонка или персональное предложение. Чат предлагает дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут звонить. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и отвечать на все вопросы. 
 «“Ростелеком” постоянно развивает экосистему коммуникационных сервисов для корпоративных клиентов. Теперь услуга «Коллтрекинг» доступна для подключения всем пользователям виртуальной АТС, чтобы они могли минимизировать затраты на рекламу и определить наиболее перспективные каналы продвижения товаров и услуг», — говорит Александр Шляхтов, директор проектов подразделения по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».
На подключение номеров для коллтрекинга действуют специальные условия. Все вызовы, переадресованные на номера ВАТС, остаются бесплатными.
Облачный сервис «Виртуальная АТС» доступен в 645 населенных пунктах присутствия «Ростелекома». Широкие возможности надежного решения операторского класса обеспечивают потребности бизнеса клиентов любого масштаба.
С подробными условиями предоставления сервиса «Виртуальная АТС» и услуги «Коллтрекинг» можно ознакомиться на сайте rt.ru.
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