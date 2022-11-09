В Волгоградской области по искам «Волгоградэнергосбыта» арестовали счета жителей на 70 млн рублей

Общество 09.11.2022 10:05
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09.11.2022 10:05
Жители Волгоградской области с начала 2022 года накопили перед энергетиками многомиллионные долги. И зачастую единственный способ взыскать задолженность, как рассказали ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», – это обращение в суд.
Чтобы проиллюстрировать ситуацию в компании привели такую статистику:
• За 9 месяцев 2022 года с должников-физлиц за неоплаченную электроэнергию взыскано более 71 миллиона рублей.
• Судебными приставами за этот период возбуждено 26 826 исполнительных производств в отношении злостных должников за энергоресурс.
• Подавляющее количество принудительных взысканий приходится на арест банковских счетов, в том числе банковских карт. 3,2 миллиона рублей взыскано с пенсионных счетов.
– Помимо денежных потерь, долги за энергоресурс грозят другими неприятностями, которые могут проявиться в самый неподходящий момент, – напоминают в «Волгоградэнергосбыте». – Например, когда договоритесь о продаже автомобиля или квартиры или соберетесь пересекать границу. Не пустят даже в Казахстан и Беларусь. В рамках исполнительных производств территориальными органами ФССП России было вынесено 1404 постановления об ограничении права на выезд должника за пределы РФ до погашения задолженности, 2783 постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств, 3031 постановление – о запрете в отношении объектов недвижимости.
Совместно с приставами энергетики, вынужденные собирать долги принудительными методами, нередко приходят к волгоградцам домой. В таких случаях должники рискуют остаться без привычных бытовых вещей – будь то телевизор, фен или посудомойка. Вполне вероятно, что при поддержке полиции, задолжавшие за свет волгоградцы могут попрощаться и с движимым имуществом.
– В июне этого года в ходе совместного рейда с сотрудниками УФССП России по Волгоградской области и ГИБДД УМВД России по Волгограду был задержан микроавтобус, владелец которого задолжал за свет более 192 тысяч рублей. Чтобы транспортное средство не изъяли, должник нашел возможность незамедлительно погасить задолженность, – приводят пример в ресурсоснабжающей компании.
Здесь также напоминают: суд может вынести решение о взыскании долгов и в отсутствие должника. Единственный способ избежать столь неприятных ситуаций – вовремя оплачивать потребленную электроэнергию в полном объеме. Следить за состоянием лицевого счета и оплачивать коммунальный ресурс без комиссии можно в личном кабинете на сайте energosale34.ru или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыта».
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