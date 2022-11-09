Телеком

ГОСТ VPN: «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис построения и эксплуатации защищенных сетей

Телеком 09.11.2022 08:40
0
09.11.2022 08:40


Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис «ГОСТ VPN» для построения и эксплуатации защищенных сетей. Сервис позволяет организовать защищенное взаимодействие между географически распределенными объектами в любых регионах и выполнить требования российского законодательства.
Сервис шифрования каналов связи «ГОСТ VPN» обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при их передаче по открытым каналам связи. Для этого используются сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации (СКЗИ) по третьему классу (КСЗ), что гарантирует высокий уровень защиты и позволяет организациям соблюдать требования федеральных законов о персональных данных (№ 152-ФЗ) и о безопасности критической информационной инфраструктуры (№ 187-ФЗ).
«ГОСТ VPN» позволяет пополнить продуктовую линейку самих операторов связи. Теперь они могут предлагать сервис для построения и эксплуатации защищенных сетей собственным заказчикам, например, государственным органам, операторам персональных данных, предприятиям электроэнергетики, компаниям финансовой отрасли или медицины.
Преимуществами сервиса являются снижение расходов на средства СКЗИ, оптимизация штата службы информационной безопасности компании, при этом ответственность за выполнение требований регуляторов «Ростелеком» берет на себя.
Мы предлагаем операторам связи оптимальное решение для построения и эксплуатации защищенных сетей с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации, когда обычного шифрования недостаточно и оно должно быть обеспечено с применением криптоалгоритмов по ГОСТу, — сказала вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова.Важное преимущество нашего сервиса — мы предоставляем его по хорошо зарекомендовавшей себя сервисной модели, которая гарантирует минимальные стартовые затраты заказчика, регулярные управляемые и прозрачные платежи, а также отсутствие затрат на аппаратную и программную часть СКЗИ.
Разработчик сервиса — российская компания «РТК-Солар», национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.
Реклама. ПАО «Ростелеком»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
08.11.2022 12:50
Телеком 08.11.2022 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.11.2022 08:08
Телеком 08.11.2022 08:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.11.2022 14:16
Телеком 07.11.2022 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.11.2022 14:19
Телеком 03.11.2022 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.11.2022 12:42
Телеком 03.11.2022 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.11.2022 10:13
Телеком 02.11.2022 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2022 14:05
Телеком 31.10.2022 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2022 10:39
Телеком 31.10.2022 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2022 09:30
Телеком 31.10.2022 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2022 16:43
Телеком 26.10.2022 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2022 14:40
Телеком 26.10.2022 14:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2022 12:40
Телеком 26.10.2022 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2022 14:33
Телеком 25.10.2022 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2022 09:50
Телеком 25.10.2022 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.10.2022 14:25
Телеком 24.10.2022 14:25
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:43
ВТЗ подвел итоги 35 лет работы трубопрокатного цехаСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом под вой сирен в полусотне домов исчезло отоплениеСмотреть фотографии
10:23
Отечественные реанимации-«капсулы» открылись в больнице №25 ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области по искам «Волгоградэнергосбыта» арестовали счета жителей на 70 млн рублейСмотреть фотографии
09:49
Из Волгоградской области отправили еще один эшелон мобилизованных: видеоСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде около ж/д переезда нашли тело пенсионераСмотреть фотографии
09:03
«Они отплатят любовью»: самые маленькие обитатели пункта содержания бездомных животных в Волгограде ищут добрые рукиСмотреть фотографии
08:40
ГОСТ VPN: «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис построения и эксплуатации защищенных сетейСмотреть фотографии
08:33
В Волгограде менеджерам, геодезистам и инженерам готовы платить по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:21
Артисты волгоградского НЭТа прятались во время учебной тревоги в подвале с интернетомСмотреть фотографии
08:01
Волгоградцы набрали кредитов на 315 миллиардов рублейСмотреть фотографии
21:08
В Волжском мужчина с рупором эвакуировал жильцов двух многоэтажекСмотреть фотографии
20:31
Как спастись в метротраме Волгограда в случае воздушной тревоги: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:29
Журналиста СМИ «Волжский Z» осудили за дискредитацию ВС РФ на концертеСмотреть фотографии
19:28
«Открытие Авто»: китайские марки открыли почти 300 шоу-румов за 10 месяцевСмотреть фотографии
17:42
У жителя Волгоградской области арестовали японский кроссовер за долгиСмотреть фотографии
17:25
Бочаров подвел итоги масштабных учений по ГО в регионеСмотреть фотографии
16:32
«В 5 утра мы все подпрыгнули»: житель Волгоградской области объяснил, зачем оставил на здании администрации «черную метку»Смотреть фотографии
16:01
Безопасность в цифрах: сколько человек может вместить убежище на станции СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
Волгоградец отпинал ногами бездомного, нанятого фермером на работуСмотреть фотографии
15:03
Минобороны и СФ поддержали возвращение НВП в школы и техникумыСмотреть фотографии
14:35
Волгоградской пенсионерке вернули списанные деньги за чужой кредитСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде болельщики 9 ноября смогут уехать после футбола на электричкеСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцы ищут рабочих у котлована с оголенными трубами и кипяткомСмотреть фотографии
14:12
Мемориальную доску в память о погибшем в СВО командире спецназа открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Начинаем тревожиться: на сборы в укрытие семьям волгоградцев придется потратить до 17 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:24
В школе-интернате в Волгограде вскрыли мошенничество с деньгами федерального грантаСмотреть фотографии
13:03
Трое молодчиков изувечили жителя Волгограда битой после дорожного конфликтаСмотреть фотографии
12:50
Меняем мультибонусы от ВТБ на киновпечатления — отличные фильмы и сериалы в WinkСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде у самолета Airbus на взлете отказало оборудованиеСмотреть фотографии
 