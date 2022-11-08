В Волгограде болельщики 9 ноября смогут уехать после футбола на электричке

Общество 08.11.2022 14:25
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08.11.2022 14:25
Расписание волгоградской электрички Аэропорт – Шпалопропитка изменят ради болельщиков, которые придут на футбол 9 ноября.
В среду, 9 ноября, в 19.00 волгоградский «Ротор» сыграет с командой «Кубань Холдинг».
Для удобства болельщиков сдвинут время отправления последней электрички № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка.
- Она отправится с о.п. Аэропорт в 21:05 (на 56 минут позже) и прибудет на конечную станцию Шпалопропитка в 22:30 (на 56 минут позже). Посадка и высадка пассажиров на о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) будет осуществляться в 21:30, - сообщили в волгоградском отделении Приволжской железной дороги.
Фото: Приволжской железной дороги
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