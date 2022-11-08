Банк «Открытие» на месяц отменяет комиссии за переводы для предпринимателей





Участники акции «Полмиллиона в подарок» получат возможность перевести 500 тысяч рублей на счет физического лица без комиссии. Акция проводится с 7 ноября по 31 декабря 2022 года, в ней могут принять участие новые клиенты банка «Открытие» – представители малого и среднего бизнеса.

Для участия в акции нужно завести в «Открытии» рублевый счет, подключив пакет услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес». В течение 30 дней после этого достаточно совершить одну из трех операций: перевод физическому лицу, перевод юридическому лицу или перевод ИП доходов от предпринимательской деятельности на свой счет физлица в банке «Открытие». Затем участникам акции автоматически подключается опция бесплатного перевода на счета физлиц сроком на месяц – так клиент сможет перевести до 500 тысяч рублей.



