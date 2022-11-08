Экономика

Банк «Открытие» на месяц отменяет комиссии за переводы для предпринимателей

Экономика 08.11.2022 13:06
0
08.11.2022 13:06


Участники акции «Полмиллиона в подарок» получат возможность перевести 500 тысяч рублей на счет физического лица без комиссии. Акция проводится с 7 ноября по 31 декабря 2022 года, в ней могут принять участие новые клиенты банка «Открытие» – представители малого и среднего бизнеса.
Для участия в акции нужно завести в «Открытии» рублевый счет, подключив пакет услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес». В течение 30 дней после этого достаточно совершить одну из трех операций: перевод физическому лицу, перевод юридическому лицу или перевод ИП доходов от предпринимательской деятельности на свой счет физлица в банке «Открытие». Затем участникам акции автоматически подключается опция бесплатного перевода на счета физлиц сроком на месяц – так клиент сможет перевести до 500 тысяч рублей.
Подробности об акции можно узнать на сайта банка «Открытие».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
08.11.2022 15:27
Экономика 08.11.2022 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 15:05
Экономика 08.11.2022 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 15:03
Экономика 08.11.2022 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 14:02
Экономика 08.11.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 10:35
Экономика 08.11.2022 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2022 10:20
Экономика 08.11.2022 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.11.2022 16:51
Экономика 07.11.2022 16:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.11.2022 15:57
Экономика 07.11.2022 15:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.11.2022 15:50
Экономика 07.11.2022 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.11.2022 15:06
Экономика 07.11.2022 15:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.11.2022 13:56
Экономика 07.11.2022 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.11.2022 10:27
Экономика 07.11.2022 10:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.11.2022 10:03
Экономика 07.11.2022 10:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.11.2022 19:02
Экономика 05.11.2022 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2022 21:06
Экономика 03.11.2022 21:06
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:01
Безопасность в цифрах: сколько человек может вместить убежище на станции СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
Волгоградец отпинал ногами бездомного, нанятого фермером на работуСмотреть фотографии
15:03
Минобороны и СФ поддержали возвращение НВП в школы и техникумыСмотреть фотографии
14:35
Волгоградской пенсионерке вернули списанные деньги за чужой кредитСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде болельщики 9 ноября смогут уехать после футбола на электричкеСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцы ищут рабочих у котлована с оголенными трубами и кипяткомСмотреть фотографии
14:12
Мемориальную доску в память о погибшем в СВО командире спецназа открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Начинаем тревожиться: на сборы в укрытие семьям волгоградцев придется потратить до 17 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:24
В школе-интернате в Волгограде вскрыли мошенничество с деньгами федерального грантаСмотреть фотографии
13:03
Трое молодчиков изувечили жителя Волгограда битой после дорожного конфликтаСмотреть фотографии
12:50
Меняем мультибонусы от ВТБ на киновпечатления — отличные фильмы и сериалы в WinkСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде у самолета Airbus на взлете отказало оборудованиеСмотреть фотографии
11:59
«Придется корректировать планы»: Бочаров ответил на вопрос, хватит ли бомбоубежищ волгоградцамСмотреть фотографии
11:09
В МО РФ назвали условия выплат 195 тысяч рублей мобилизованным и срочникамСмотреть фотографии
10:53
МВД опубликовало видео жесткого наезда на пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
Реконструкция улицы Титова в Волгограде продолжится весной 2023 годаСмотреть фотографии
10:35
«Открытие Авто»: октябрь прервал начавшийся летом рост продаж авторынкаСмотреть фотографии
10:25
Не забудьте противогаз: волгоградцам рекомендуют подготовить «тревожный чемоданчик»Смотреть фотографии
10:20
Губернатор Бочаров поставил задачи МВД, МЧС и Роспотребнадзору на 8 ноябряСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде водитель-нарушитель снес мужчину на пешеходном переходе и скрылсяСмотреть фотографии
09:56
В Котельниково состоялось открытие обновленной школьной столовойСмотреть фотографии
09:40
Поезд до Новороссийска прибыл в Волгоград с 16-минутным опозданием из-за схода локомотиваСмотреть фотографии
09:09
Под Волгоградом замечены мобилизованные в противогазах и с автоматамиСмотреть фотографии
08:30
Пропавшую в Волжском школьницу нашли вместе с несовершеннолетним другомСмотреть фотографии
08:08
Цифровые кадры: в этом году «Ростелеком» на Юге провел стажировку для почти 500 студентовСмотреть фотографии
07:13
В Волгограде двор по соседству с администрацией утопает в грязи из-за брошенного ремонтаСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде вынесли приговор 72-летней двухэтажкеСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде примут меры безопасности при демонтаже пристроек и фасада ЦУМаСмотреть фотографии
19:42
Владимир Путин наградил главу облздрава Анатолия СебелеваСмотреть фотографии
19:24
«Видели у магазина на Логинова»: в Волжском ищут пропавшую утром 14-летнюю школьницуСмотреть фотографии
 