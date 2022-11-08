Общество

В Котельниково состоялось открытие обновленной школьной столовой

Общество 08.11.2022 09:56
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08.11.2022 09:56



Благодарность за социальные достижения компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» получила во время праздника Дня народного единства в одной из школ города Котельниково.
В 2022 году «ЕвроХим-ВолгаКалий» направил 2,1 миллиона рублей на модернизацию столовой школы № 2 города Котельниково. Ранее на средства предприятия в этом учреждении были проведены противоаварийные ремонтные работы, ремонт и оснащение кабинета химии. 
Открытие обновленной столовой состоялось накануне Дня народного единства – праздника сплоченности, единения в добрых делах и патриотизма. Коллектив школы и ученики пригласили на свое торжество исполнительного директора «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгения Сахарова и главу Котельниковского муниципального района Сергея Понкратова.
- Это очень важно для всех нас, - отметила директор школы Ольга Колесникова.  - Мы очень рады, что у нас есть надежный партнер в лице мощного градообразующего предприятия, которое активно содействует развитию нашего города и региона. Благодаря поддержке компании мы смогли сделать условия обучения в нашей школы более комфортными.
Содействие развитию науки и образования – важный социальный приоритет предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое выступает партнером образовательных учреждений и содействует развитию талантов детей и молодежи, реализации образовательных научных, творческих и спортивных проектов в Волгоградской области. 
Напомним, при содействии предприятия в «Волжском политехническом техникуме» открыто обучение по новой специальности. Теперь молодые волгоградцы будут изучать «Подземную разработку месторождений полезных ископаемых» на современном оборудовании и в новых кабинетах, созданных при участии компании.
В числе социальных достижений «ЕвроХим-ВолгаКалия» и победа заявки на создание парка «Аксайская Дубрава» во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году». Благодаря этому на благоустройство городской территории из федерального бюджета будет выделено 85 миллионов рублей. 
Всего на развитие инфраструктуры города и региона только в 2022 году компания привлекла более 100 миллионов рублей.

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