В Котельниково состоялось открытие обновленной школьной столовой

Общество 08.11.2022 09:56
0
08.11.2022 09:56
Благодарность за социальные достижения компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» получила во время праздника Дня народного единства в одной из школ города Котельниково.
В 2022 году «ЕвроХим-ВолгаКалий» направил 2,1 миллиона рублей на модернизацию столовой школы № 2 города Котельниково. Ранее на средства предприятия в этом учреждении были проведены противоаварийные ремонтные работы, ремонт и оснащение кабинета химии.
Открытие обновленной столовой состоялось накануне Дня народного единства – праздника сплоченности, единения в добрых делах и патриотизма. Коллектив школы и ученики пригласили на свое торжество исполнительного директора «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгения Сахарова и главу Котельниковского муниципального района Сергея Понкратова.
- Это очень важно для всех нас, - отметила директор школы Ольга Колесникова. - Мы очень рады, что у нас есть надежный партнер в лице мощного градообразующего предприятия, которое активно содействует развитию нашего города и региона. Благодаря поддержке компании мы смогли сделать условия обучения в нашей школы более комфортными.
Содействие развитию науки и образования – важный социальный приоритет предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое выступает партнером образовательных учреждений и содействует развитию талантов детей и молодежи, реализации образовательных научных, творческих и спортивных проектов в Волгоградской области.
Напомним, при содействии предприятия в «Волжском политехническом техникуме» открыто обучение по новой специальности. Теперь молодые волгоградцы будут изучать «Подземную разработку месторождений полезных ископаемых» на современном оборудовании и в новых кабинетах, созданных при участии компании.
В числе социальных достижений «ЕвроХим-ВолгаКалия» и победа заявки на создание парка «Аксайская Дубрава» во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году». Благодаря этому на благоустройство городской территории из федерального бюджета будет выделено 85 миллионов рублей.
Всего на развитие инфраструктуры города и региона только в 2022 году компания привлекла более 100 миллионов рублей.
«Придется корректировать планы»: Бочаров ответил на вопрос, хватит ли бомбоубежищ волгоградцам08.11.2022 11:59
Общество 08.11.2022 11:59
Реконструкция улицы Титова в Волгограде продолжится весной 2023 года08.11.2022 10:44
Общество 08.11.2022 10:44
Не забудьте противогаз: волгоградцам рекомендуют подготовить «тревожный чемоданчик»08.11.2022 10:25
Общество 08.11.2022 10:25
Губернатор Бочаров поставил задачи МВД, МЧС и Роспотребнадзору на 8 ноября08.11.2022 10:20
Общество 08.11.2022 10:20
В Волгограде двор по соседству с администрацией утопает в грязи из-за брошенного ремонта08.11.2022 07:13
Общество 08.11.2022 07:13
В Волгограде вынесли приговор 72-летней двухэтажке07.11.2022 21:23
Общество 07.11.2022 21:23
В Волгограде примут меры безопасности при демонтаже пристроек и фасада ЦУМа07.11.2022 20:48
Общество 07.11.2022 20:48
Владимир Путин наградил главу облздрава Анатолия Себелева07.11.2022 19:42
Общество 07.11.2022 19:42
«Видели у магазина на Логинова»: в Волжском ищут пропавшую утром 14-летнюю школьницу07.11.2022 19:24
Общество 07.11.2022 19:24
Режим гиперхлорирования воды продолжает действовать в Волгограде07.11.2022 17:49
Общество 07.11.2022 17:49
В Волгограде 8 ноября сократят маршрут скоростного трамвая из-за учений07.11.2022 17:29
Общество 07.11.2022 17:29
В зону СВО из Волгоградской области отправили новый эшелон07.11.2022 17:16
Общество 07.11.2022 17:16
Волгоградцев укроют в подземке, волжан эвакуируют: чиновники раскрыли суть учений по ГО07.11.2022 16:28
Общество 07.11.2022 16:28
Воспитанники детских садов Волгограда с ноября питаются по обновленному меню07.11.2022 15:14
Общество 07.11.2022 15:14
Первые срочники из Волгоградской области отправились на службу07.11.2022 14:12
Общество 07.11.2022 14:12