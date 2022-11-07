Режим гиперхлорирования воды продолжает действовать в Волгограде

Общество 07.11.2022 17:49
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07.11.2022 17:49
Сотрудники Роспотребнадзора продолжают контроль за качеством воды в Волгограде после аварии на канализационном коллекторе.
- Введенный режим гиперхлорирования продолжает действовать как профилактическая мера, - сообщили в территориальном управлении.
По результатам исследований воды, проведенных 3,4 и 5 ноября текущего года, несоответствий по микробиологическим показателям во всех пробах не выявлено.
- По органолептическим показателям единичные пробы не соответствуют по цветности и мутности, - сообщили в ведомстве.
Сегодня, 7 ноября, была возобновлена работа образовательных учреждений в очном режиме и функционирование детских дошкольных учреждений после проведения дезинфекционных мероприятий на пищеблоках с выборочным контролем качества.
Напомним, авария на канализационном коллекторе в пойме реки Царица в Ворошиловском районе произошла в ночь на 28 октября. В результате жители двух районов города остались без воды. 1 ноября удалось запустить одну ветку канализационного коллектора и восстановить подачу водоснабжения. Полностью ликвидировали аварию 4 ноября.
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