Режим гиперхлорирования воды продолжает действовать в Волгограде









Сотрудники Роспотребнадзора продолжают контроль за качеством воды в Волгограде после аварии на канализационном коллекторе.

- Введенный режим гиперхлорирования продолжает действовать как профилактическая мера, - сообщили в территориальном управлении.

По результатам исследований воды, проведенных 3,4 и 5 ноября текущего года, несоответствий по микробиологическим показателям во всех пробах не выявлено.

- По органолептическим показателям единичные пробы не соответствуют по цветности и мутности, - сообщили в ведомстве.

Сегодня, 7 ноября, была возобновлена работа образовательных учреждений в очном режиме и функционирование детских дошкольных учреждений после проведения дезинфекционных мероприятий на пищеблоках с выборочным контролем качества.

Напомним, авария на канализационном коллекторе в пойме реки Царица в Ворошиловском районе произошла в ночь на 28 октября. В результате жители двух районов города остались без воды. 1 ноября удалось запустить одну ветку канализационного коллектора и восстановить подачу водоснабжения. Полностью ликвидировали аварию 4 ноября



