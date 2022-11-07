Экономика

Банк Уралсиб запустил сервис для малого бизнеса «Цифровая зарплата»

Экономика 07.11.2022 16:51
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07.11.2022 16:51


Банк Уралсиб запустил сервис для малого бизнеса «Цифровая зарплата» в Уралсиб Бизнес Онлайн – удобные переводы для клиента в рублях РФ на счета/карты сотрудников в любых банках. 
Сервис позволяет осуществлять выплаты, установленные  трудовым договором с сотрудником – заработную плату, премиальное вознаграждение, отпускные выплаты, а также выплаты/пособия по временной нетрудоспособности в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Он доступен для действующих клиентов банка с открытым расчетным счетом – компаний и индивидуальных предпринимателей с количеством сотрудников для перечисления не более 30 человек.
 «Цифровая зарплата» – это:
• Автоматическое подключение сервиса без заключения отдельного договора
• Автоматический расчет НДФЛ с возможностью одновременной уплаты налога
• Переводы в рамках сервиса, которые не расходуют лимиты на перечисление физлицам
Для перевода средств достаточно сделать  несколько  простых шагов:
• войти в Уралсиб Бизнес Онлайн в раздел «Зарплата», выбрать сервис «Цифровая зарплата», при первичном входе указать количество сотрудников и  ФОТ;
• добавить сотрудников в справочник «Сотрудники», указав их реквизиты для перечисления на карты/счета любого банка;
• нажать кнопку «Выплатить зарплату» и выбрать необходимых сотрудников, указав период выплаты, тип выплаты и сумму. Подтвердить для отправки рассчитанный платеж по НДФЛ и реестр на выплату.
Cервис «Цифровая зарплата» без абонентской  платы, стоимость  тарифа за  перевод  сотруднику в рамках сервиса от 0 рублей в зависимости  от Пакета услуг, подробнее в Тарифах.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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