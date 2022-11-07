



Фрикадельки, биточки, жаркое по-домашнему, пудинг из творога с яблоком – улучшенное меню разработано заказчиками услуги, а именно ДОУ по согласованию с департаментом по образованию администрации Волгограда, совместно с операторами питания и на основе мнений родителей и воспитателей, полученных на собраниях, дегустациях и днях открытых дверей. Возможность улучшить рацион для детей появилась за счет бюджета и это никак не отразится на кошельке родителей.





В обновленном меню первые горячие блюда готовятся только на мясном или курином бульоне. Количество «спорных» позиций из печени уменьшилось. Блюда из мяса птицы разнообразили блюдами из говядины, например: фрикадельки, биточки, тефтели. Изменена технология приготовления деликатесов из творога, они стали более разнообразны (пудинг из творога с яблоком, лапшевник с творогом, запеканка из творога с морковью). Оставлены самые топовые позиции с мясом: плов из птицы, жаркое по-домашнему, птица, тушенная с овощами, котлеты и голубцы ленивые. Также в меню оставлены каши, омлеты, запеканки так любимые детьми на завтраки и полдники.





Новое меню для детских садов было составлено исходя из жестких правил и норм СанПин, требований Роспотребнадзора по калоражу, содержанию белков, жиров и углеводов, а также исходя из анализа по съедаемости блюд во время мониторингов питания.





Для того, чтобы родители могли узнать, как готовят для детей в садах и продегустировать блюда из обновленного меню, общественная организация «ПСПиОН» при поддержке департамента образования администрации Волгограда подготовили программу мастер-классов, которые проведут шеф-повара от операторов питания ООО «Виво Маркет» и ООО «Венера». На мероприятиях родители вместе с профессионалами социального питания смогут приготовить блюда, которые вызывают большее число вопросов и споров (например, суфле из рыбы), убедиться, что это вкусно и вполне подходит для домашнего рациона.





Проверить качество оказываемой услуги по питанию в школах и детских садах можно, записавшись на родительский контроль. Для этого необходимо обратиться в администрацию образовательного учреждения или позвонить по телефону горячей линии общественной организации “ПСПиОН” +7909 377 30 43.