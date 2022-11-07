Экономика

«Открытие Авто»: октябрьские успехи в продажах подтолкнули шесть популярных моделей автомобилей к росту цены

Экономика 07.11.2022 13:56
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07.11.2022 13:56


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и НАПИ проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в октябре 2022 года. Большинство популярных моделей продавались по летним ценам. Однако во втором месяце осени в нашем авторитейле все же постепенно вновь начали работать рыночные законы. Ценники тех моделей, которые росли в продажах, дистрибьюторы стали оперативно регулировать в сторону увеличения. При этом были замечены и обратные процессы. В целом шесть моделей подорожало, а две стали чуть доступнее.
Список наиболее подорожавших моделей возглавил Kia Sportage нового поколения. В октябре за него стали просить в среднем 3,38 миллиона рублей. Это почти на 170 тысяч рублей больше, чем в сентябре. Похоже, что импортер оказался хорошо информирован о том, что та же модель, завезенная по каналам параллельного импорта, нередко быстро продавалась с ценниками в 3,5 миллиона рублей и выше. Цена машин из официальных поставок постепенно может еще вырасти.
На втором и третьем местах расположились два родственных друг другу вседорожника с претензией на престиж – Exeed VX (5,3 миллиона рублей; +3,9% за последний месяц) и LX (3,2 миллиона; +2,6% за октябрь). Обе модели прибавили в III квартале в продажах относительно II-го в среднем более чем в два раза. Дистрибьютор в поисках источников повышения прибыли стал пробовать завозить к нам более дорогие версии этих моделей. Тем более что на родине они стоят на 40-50% дешевле, и в моменте можно получать хорошую маржинальность от сделок.
Два других «китайца» – FAW Bestune T77 (2,2 миллиона; +1,7%) и Geely Tugella (4,2 миллиона; +0,2%) тоже вполне себе пришлись в России покупателям по душе. Если первый еще весной продавался тиражом по 30-40 машин в месяц, то в сентябре уже втрое лучше. У второго автомобиля рост продаж скромнее, но в абсолютных цифрах объемы сделок заметней: в среднем в месяц владельцев находят по 400-450 автомобилей. И наконец, оказавшая в корейско-китайской компании единственной русской – Lada Niva Legend – прибавила 2%, «ветерану» АвтоВАЗа по-прежнему обеспечен спрос.
При этом в октябре нашлись модели, которые не поддержали тенденцию по удорожанию. Это отечественный UAZ Patiot (1,79 миллиона рублей; -4,3%) и новинка рынка Haval Dargo (3,3 миллиона; -5,7%). Впрочем, и здесь бизнес-процессы зависят от спроса. Ульяновский вседорожник постепенно появляется на складах в свободном доступе, но покупать его в «раздетых» аскетичных комплектациях почти по два миллиона рублей пока желающих не так много. В свою очередь, Haval Dargo c момента летнего дебюта в России тоже пока не растет в продажах: в сентябре они упали относительно августа на 26%.
Еще 12 популярных автомобилей изменениями ценников отмечены не были. Среди них - два Haval, F7 и Jolion (они пережили снижение прайсов совсем недавно, в сентябре текущего года), а также Geely Coolray, ценовая политика по которому в зависимости от спроса корректируется поддержками дистрибьютора, а не прямым изменением РРЦ. То же самое касается кроссовера Changan СS35Plus. Все остальные машины, попавшие в топ-20, еще остаются в числе популярных, но в официальных рапортах дилеров это исчезающий вид: три Hyundai (Creta, Tucson, Santa Fe), два Kia (Rio и Seltos), Mazda СX-5 и Mitsubishi Outlander.
Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за октябрь 2022 года

Каких-либо серьезных ценовых подвижек на рынке в ноябре мы скорее всего не увидим. Все изменения, как и в прежние месяцы лета и осени, останутся точечными. Авторитейлеры будут пользоваться ситуацией и стараться заработать по максимуму. С той оговоркой, что рост конкуренции, связанный с небывалым увеличением количества китайских салонов за последние месяцы, неизбежно отразится на конечных ценах сделок. Машины можно будет покупать чуть дешевле сегодняшних прайсов, выторговывая себе тот или иной дисконт. Однако на уступки будут вынуждены идти в основном дилеры, а не дистрибьюторы. В официальных прайс-листах эти изменения не отразятся.
*Источник данных: НАПИ (Национальное агентство промышленной информации)
** старт продаж в марте 2022 года
*** старт продаж в июне 2022 года

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