Вопросы охраны труда и промышленной безопасности – в особом фокусе внимания «ЕвроХима»

Экономика 07.11.2022 10:03
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07.11.2022 10:03
Образовательной площадкой для руководителей предприятий компании «ЕвроХим» стал Гремячинский горно-обогатительный комбинат, мощности которого развивает в Котельниковском районе Волгоградской области «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Освоение новых методов управления сложными многофакторными производственными процессами и создание условий для успешной реализации кадрового потенциала компании легли в основу образовательной программы руководителей компании, которые съехались из разных городов России - Мурманской и Московской областей, а также Пермского края.
В течение четырех дней на базе Гремячинского горно-обогатительного комбината более 30 участников тренинга, среди которых исполнительные директора компании «ЕвроХим», изучали новый пятый модуль «Принятие решений». Участники познакомились с особенностями мышления, шестью правилами формулирования проблем и методами их решения.
Осмотр промплощадок поверхностного и подземного комплексов ГОКа, изучение принципов производственного цикла предприятия стали прекрасной практической основой обучающего модуля. Особое внимание руководители уделили созданным условиям безопасности и охране труда в выработках, ведь сооружения рудника Гремячинского месторождения находятся на рекордной глубине свыше 1000 метров.
- Нельзя не отметить ответственное отношение руководителей «ЕвроХим-ВолгаКалия» к вопросам безопасности и охране труда на производстве. Во время поездки мы еще раз убедились, что Гремячинский ГОК перспективное предприятие, которое применяет в своей деятельности самые современные и передовые разработки, уделяет большое внимание безопасности сотрудников. Такие встречи – прекрасная площадка для обмена мнениями и опытом решения конкретных задач, - поделился начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии Ковдорского ГОКа Максим Ширинский.
Полномочия всестороннего развития сильного и устойчивого бизнеса, движения к новым рубежам лидерства в сфере производства удобрений компания делегирует опытным сотрудникам. Для этого на предприятиях «ЕвроХима» созданы все условия. Компания чутко реагирует на потребности сотрудников в обучении, получении новых навыков, нацеленности специалистов на профессиональный и карьерный рост. Эти возможности заложены в ключевых приоритетах «ЕвроХима» - высоком качестве корпоративного управления, развитии личных компетенций каждого работника и командных методов решения актуальных производственных задач, стремлении к общему успеху в рамках сплоченного коллектива единомышленников.
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