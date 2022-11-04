







В Волгоградской области продолжаются поиски 14-летней школьницы, которая две недели назад сбежала из дома вместе со своей 16-летней сестрой.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, с заявлением в райотдел полиции по Палласовскому району обратился 37-летний отец девочек. Он сообщил, что 21 октября в вечернее время две его дочери в возрасте 14 и 16 вышли из дома и не вернулись.

- Сотрудникам полиции Городищенского района установлено местонахождение одной из несовершеннолетних - 16- летней школьницы, - сообщили в главке. Ее доставили домой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Розыски ее сестры продолжаются. Сотрудникам ПДН предстоит выяснить, что побудило школьниц сбежать из дома, а также чем они занимались и где находились с момента ухода.



