Телеком

Поддерживаем связь: «Ростелеком» организовал Wi-Fi для юных казаков

Телеком 03.11.2022 14:19
0
03.11.2022 14:19


«Ростелеком» в Волгограде предоставил доступ в интернет по технологии Wi-Fi участникам Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи. На нескольких этажах гостиницы «Турист», где проживали ребята, технические специалисты компании установили 20 Wi-Fi-роутеров и подключили интернет через мобильную связь «Ростелекома». Канал обеспечил стабильную скорость соединения 50 Мбитс. 
Мы рады, что специалисты компании при отсутствии оптического интернета в здании гостиницы в кратчайшее время нашли эффективное решение для участников наших мероприятий. Детям, которые приехали в Волгоград с разных уголков страны, важно было иметь связь с родителями, делиться своими впечатлениями в социальных сетях, выкладывать фото и видеоматериалы, — рассказала Ольга Рыжкова, директор гостиницы «Турист».
Специалисты «Ростелекома» использовали сервис «Wi-Fi для гостей» — комплексное цифровое решение, которое обеспечивает беспроводной доступ в интернет сотрудникам компаний, посетителям кафе, стадионов, гостиниц, участникам мероприятий в бизнес-центрах. Решение помогает собирать информацию об аудитории, проводить опросы, анонсировать мероприятия и многое другое. Управлять сервисом можно с помощью личного кабинета. 
Мы использовали мобильную связь для организации интернета, потому что заказчику нужно было решение максимально оперативно и под конкретную задачу. У "Ростелекома" есть необходимые технические компетенции быстрой организации подключения к интернету как по оптике, так и с помощью мобильного канала. Надеемся, что наша связь помогла ребятам общаться с родными и друзьями, — подчеркнул Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» в Волгограде предлагает цифровые решения для юридических лиц любого масштаба и с учетом индивидуальных запросов. Получить полную информацию можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.
Реклама. ПАО «Ростелеком»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
03.11.2022 12:42
Телеком 03.11.2022 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.11.2022 10:13
Телеком 02.11.2022 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2022 14:05
Телеком 31.10.2022 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2022 10:39
Телеком 31.10.2022 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2022 09:30
Телеком 31.10.2022 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2022 16:43
Телеком 26.10.2022 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2022 14:40
Телеком 26.10.2022 14:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2022 12:40
Телеком 26.10.2022 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2022 14:33
Телеком 25.10.2022 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2022 09:50
Телеком 25.10.2022 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.10.2022 14:25
Телеком 24.10.2022 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.10.2022 12:30
Телеком 24.10.2022 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.10.2022 13:11
Телеком 20.10.2022 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.10.2022 10:58
Телеком 20.10.2022 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.10.2022 09:01
Телеком 20.10.2022 09:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:09
Волгоградцев с 30 ноября вывезут самолетами к Красному морюСмотреть фотографии
17:16
Пьяный водитель насмерть задавил сына друга в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:13
Защитные костюмы и спальники: мобилизованным волгоградцам в зону СВО отправили допснаряжениеСмотреть фотографии
16:15
На Украине погиб 28-летний доброволец из Волгограда Евгений ОрловСмотреть фотографии
15:51
Учащиеся аграрного университета проходят обучение на предприятиях компании «Сады Придонья»Смотреть фотографии
15:13
Подвалы многоквартирных домов в Волгограде проверяют инспекторыСмотреть фотографии
14:19
Поддерживаем связь: «Ростелеком» организовал Wi-Fi для юных казаковСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде похоронили 43-летнего участника СВО Александра ЗабалуеваСмотреть фотографии
13:18
Учредителя КПК «Депозит» отправили на 5 лет в колонию за обман 34 волгоградцевСмотреть фотографии
12:42
Клиенты Tele2 могут выиграть миллион рублей при оплате услуг через СБПСмотреть фотографии
12:36
Крестный ход в Волгограде 4 ноября пройдет по другому маршрутуСмотреть фотографии
11:58
Самолет над Волгоградской областью сообщил о ЧП с пассажиромСмотреть фотографии
11:56
«Представлен к ордену Мужества»: на Украине погиб 23-летний волгоградский десантник Станислав РоспономаревСмотреть фотографии
11:53
Губернатор Бочаров передал Кузбассу капсулу с землей Мамаева курганаСмотреть фотографии
11:06
Площадь Павших борцов и улицу Чуйкова сделают пешеходными в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Стихийную свалку под Волгоградом убрали после иска прокуратурыСмотреть фотографии
10:45
Рисунок школьницы из Волгограда выставлен в Третьяковской галерееСмотреть фотографии
10:41
Губернаторы Волгоградской и Кемеровской областей подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде ущерб природе от старого асфальта с проспекта Жукова оценили в 29 млн рублейСмотреть фотографии
10:22
«Открытие Авто»: в сентябре на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 94 млрд рублейСмотреть фотографии
10:11
«Машина заглохла — он въехал»: в Волгограде на оживленном перекрестке ДТП перекрыло полосуСмотреть фотографии
09:47
СК: в Волгоградской области от отравления грибами умер мужчинаСмотреть фотографии
09:40
Военная полиция усиливает патрулирование Волгограда на праздникиСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде простились с 30-летним мобилизованным Алексеем КопаневымСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде на месте аварии смонтировали резервную нитку коллектораСмотреть фотографии
09:02
ВТЗ поддержал грантовый проект по социальной адаптации молодежи с ментальными нарушениямиСмотреть фотографии
21:13
На Украине погиб 34-летний мобилизованный в Волгограде Александр ТевяновСмотреть фотографии
20:40
Волгоградская делегация во главе с Бочаровым направилась в КузбассСмотреть фотографии
19:58
Урожай лимонов собирают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
РПН запретил волгоградцам пить воду после аварии на коллектореСмотреть фотографии
 