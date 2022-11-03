Поддерживаем связь: «Ростелеком» организовал Wi-Fi для юных казаков





«Ростелеком» в Волгограде предоставил доступ в интернет по технологии Wi-Fi участникам Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи. На нескольких этажах гостиницы «Турист», где проживали ребята, технические специалисты компании установили 20 Wi-Fi-роутеров и подключили интернет через мобильную связь «Ростелекома». Канал обеспечил стабильную скорость соединения 50 Мбитс.

— Мы рады, что специалисты компании при отсутствии оптического интернета в здании гостиницы в кратчайшее время нашли эффективное решение для участников наших мероприятий. Детям, которые приехали в Волгоград с разных уголков страны, важно было иметь связь с родителями, делиться своими впечатлениями в социальных сетях, выкладывать фото и видеоматериалы, — рассказала Ольга Рыжкова, директор гостиницы «Турист».

Специалисты «Ростелекома» использовали сервис «Wi-Fi для гостей» — комплексное цифровое решение, которое обеспечивает беспроводной доступ в интернет сотрудникам компаний, посетителям кафе, стадионов, гостиниц, участникам мероприятий в бизнес-центрах. Решение помогает собирать информацию об аудитории, проводить опросы, анонсировать мероприятия и многое другое. Управлять сервисом можно с помощью личного кабинета.

— Мы использовали мобильную связь для организации интернета, потому что заказчику нужно было решение максимально оперативно и под конкретную задачу. У "Ростелекома" есть необходимые технические компетенции быстрой организации подключения к интернету как по оптике, так и с помощью мобильного канала. Надеемся, что наша связь помогла ребятам общаться с родными и друзьями, — подчеркнул Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в Волгограде предлагает цифровые решения для юридических лиц любого масштаба и с учетом индивидуальных запросов. Получить полную информацию можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.

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