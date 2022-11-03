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Клиенты Tele2 могут выиграть миллион рублей при оплате услуг через СБП

Телеком 03.11.2022 12:42
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03.11.2022 12:42


Оператор предлагает клиентам принять участие в розыгрыше денежных призов при пополнении счета телефона с помощью Системы быстрых платежей (СБП).
В преддверии нового года клиентам оператора доступна акция от СБП: оплачивая счет мобильного телефона с помощью Системы быстрых платежей, они могут выиграть денежные призы.
Каждый месяц организатор розыгрыша будет определять 5 победителей, которыхждет главный приз – 1 миллион рублей, а еженедельно – 35 000 участников: они выиграютпо 1000 рублей. Победители определяются случайным образом. Акция продлится с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.Оплатить услуги связи с помощью СБП клиенты оператора могут на сайте tele2.ru.
Организатором акции является АО «НСПК». Оплата указанным способом доступна для клиентов банков-участников Системы быстрых платежей в торгово-сервисных предприятиях, поддерживающих прием платежей через СБП. В розыгрыше участвуют транзакции от 10 рублей и выше. Сведения об организаторе акции, правилах программы лояльности АО «НСПК», правилах и условиях проведения акции, в том числе о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, доступны на сайте
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