Клиенты банка «Открытие» могут защитить свое жилье с помощью продуктов «Моя крепость» и «Защита дома»
Экономика 03.11.2022 10:47
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03.11.2022 10:47
С начала года «Росгосстрах» выплатил клиентам по страховым случаям с жильем порядка 1,6 млрд рублей. В 39% причиной страховых событий стали стихийные бедствия, 36% произошли из-за повреждения имущества водой, 17% — из-за пожаров; 6% — из-за краж. Также было зафиксировано несколько случаев взрывов бытового газа. Как подсчитали специалисты страховой компании, чаще за страховой выплатой обращались владельцы загородных домов, наибольший ущерб строениям нанесли пожары. Самые распространенные причины возгораний — аварийная работа электрооборудования и неисправное печное отопление. Также были страховые выплаты из-за природных пожаров и пожаров из-за пала мусора. Не обошлось, к сожалению, и без «детских шалостей» и поджогов, причем виновников их зачастую так и не нашли.
Бич современных квартир в многоэтажках — это заливы, на которые пришлось порядка 90% поданных в «Росгосстрах» заявлений. Причиной страхового случая по риску «проникновение жидкостей из соседних помещений» стали как аварии систем водоснабжения, отопления или канализации, так и износ самих коммуникаций, и их некачественный монтаж. Еще одна причина — забывчивость самих владельцев квартир, не перекрывших вентиль на водопроводном кране.
— Чтобы клиенты банка «Открытие» могли чувствовать себя уверенно, в июле специально для них мы обновили линейку коробочных продуктов, по которым очень просто застраховать жилье. Как показала практика, программы оказались востребованными — в августе продажи увеличились почти на треть, а в сентябре выросли еще на четверть к предыдущему месяцу, — говорит директор департамента по работе с банками ПАО СК «Росгосстрах» Андрей Мочалов. — Согласно условиям продуктов, имущество собственников застраховано от рисков пожара, взрыва, залива, урагана и иных стихийных бедствий, аварии систем водоснабжения. А также от кражи, грабежа, разбоя, противоправных действий третьих лиц. Помимо этого, в коробочный продукт входит пакет сервисных услуг, <которые могут понадобиться домовладельцу, причем воспользоваться ими можно и без наступления страхового случая. Так, во время действия договора можно вызвать на дом слесаря, сантехника или электрика; проконсультироваться с мастером онлайн по бытовым вопросам, связанным с обслуживанием дома. В покрытие также включена организация уборки помещения после реализации рисков.
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