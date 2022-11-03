Общество

Рисунок школьницы из Волгограда выставлен в Третьяковской галерее

Общество 03.11.2022 10:45
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03.11.2022 10:45


МТС и Государственная Третьяковская галерея сообщают об открытии цифровой экспозиции в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Работа пятнадцатилетней художницы из Волгограда Аксиньи Данько вошла в мультимедийную инсталляцию в Третьяковской галерее, вдохновленную творчеством выдающегося скульптора, художницы и автора акварельного гербария Анны Голубкиной. Юная волгоградка изобразила одуванчики.

Цифровая выставка стала итогом всероссийского художественного конкурса в рамках совместной образовательной онлайн-программы МТС и Третьяковской галереи. В течение нескольких месяцев дети и подростки со всей России знакомились с тонкостями работы акварельной краской, особенностями ботанической иллюстрации по мастер-классам музейных педагогов на платформе pokolenie.mts.ru и учились на практике изображать растения.


Всего победителями конкурса «Поколение М: Третьяковская галерея-online» стали 17 ребят их 16 регионов России. Работы талантливых школьников вошли в ботанический атлас России, который в мультимедийном формате был представлен в Третьяковской галерее.

Очень радует, что одной из победительниц конкурса стала школьница из Волгограда. Мы гордимся, что наш творческий благотворительный проект открывает художественные таланты по всей стране, дает возможность для детей из разных уголков России проявить себя и развить свои творческие способности. Это в очередной раз подтверждает важность связи в современном мире, поскольку она стирает все границы и открывает новые возможности для реализации своих талантов, главное — желание и вовлеченность в свое развитие, — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

В открытии выставки в Москве приняла участие и Аксинья Данько из Волгограда.

О конкурсе мне рассказала мама и я решила поучаствовать. Долго думала, что нарисовать и остановилась на одуванчиках – это очень привычное для нас, казалось бы, растение, но очень интересное. Больше всего люблю одуванчиковые поля во время бурного цветения, это знак того, что пришла весна. То, что мои одуванчики стали частью выставки в Третьякове – для меня большое достижение. От поездки остались очень яркие впечатления, мне очень понравились экскурсии по городу и музею, общение с победителями из других регионов. С радостью буду участвовать и в других конкурсах «Поколения М»,— делится Аксинья.

В конкурсной части перед школьниками стояла задача: создать эскиз в акварельной технике с изображением любимого растения своего региона и загрузить работу на сайт проекта «Поколение М». Лучшие работы, отобранные педагогами и искусствоведами главного музея национального искусства России, составили цифровую ботаническую библиотеку, которая приурочена к всероссийской акции «Ночь искусств» в Государственной Третьяковской галерее.   

Специальная экспозиция «Поколения М» будет открыта в здании Новой Третьяковки, в пространстве Музея Анны Голубкиной по 15 ноября 2022 года.

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