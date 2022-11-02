Банк «Открытие» второй год подряд вошел в тройку лучших банков для премиальных клиентов





Банк «Открытие» стал лауреатом в номинации «Лучший банк для премиальных клиентов» премии Frank Premium Banking Award 2022, которую ежегодно вручает аналитическое агентство Frank RG. Кроме того, банк победил в номинации «Лучшая программа обслуживания Premium Light».

В рамках исследования, по итогам которого вручается премия, Frank RG изучила 29 премиальных программ российских банков, провела интервью с руководителями банковских подразделений премиального обслуживания и опросила свыше 6000 клиентов премиум-сегмента.

В качестве критериев оценки использовались широта и выгодность линейки депозитных и кредитных продуктов, банковских карт, условия по расчетно-кассовому обслуживанию, инвестиционным продуктам, нефинансовые привилегии премиальных клиентов. Премиальными клиентами банков считаются те, чье состояние не превышает 60 млн рублей.

— Трудно взойти на вершину, но еще труднее удержаться на ней. Банку «Открытие» в 2022 году удалось сделать еще один шаг к лидерству в обслуживании премиальных клиентов на российском банковском рынке и второй год подряд войти в тройку лучших премиальных банков страны. Мы последовательно работаем над улучшением качества сервиса и потребительских свойств банковских продуктов, которые важны для наших клиентов. И эта награда, основанная на клиентских предпочтениях, подтверждает результаты наших усилий, – говорит Вячеслав Роднищев, вице-президент банка «Открытие».

Все клиенты банка «Открытие» с премиальным статусом получают:

— повышенный кешбэк до 3% за все покупки;

— фиксированный доход 21% от инвестиций и надбавки по вкладам;

— до 12 AirBack в год (100% кешбэк за трансферы и бизнес-залы, а также услуги аэропортов, авиакомпаний и РЖД, ресторанов и кафе);

— бесплатное страхование в путешествиях для всей семьи на сумму до 450 тысяч евро;

— скидку 20% на отели и билеты на travel.open.ru;

— 5% кешбэка в ресторанах, скидки и спецпредложения от платежной системы «Мир» по карте Mir Supreme;

— профессиональное управление инвестициями от экспертов банка и бесплатные юридические консультации.