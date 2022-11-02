Приключение с цифрой: «Ростелеком» организовал цифровой квест для волгоградских студентов









«Ростелеком» в преддверии Дня рождения интернета организовал интеллектуальное соревнование «Город будущего» среди команд Волгоградского государственного университета (ВолГУ) и Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ). Участники проходили цифровой квест на улицах Волгограда.

Игроки вычисляли адреса телекоммуникационных шкафов «Ростелекома» с граффити на тему городов будущего. На этих объектах были спрятаны QR-коды, которые вели на сайт с викторинами по цифровым технологиям. Участники отвечали на вопросы и получали за правильные ответы баллы от организаторов.

Финал квеста состоялся на площадке «Точка кипения» Волгоградского государственного технологического университета. В формате популярной игры «Брейн-ринг» команды продемонстрировали свои знания о цифровом мире и правилах безопасного поведения в нем. Онлайн-трансляция заключительного этапа велась в паблике «Цифровой Юг» VK.

— Команда нашего вуза впервые участвовала в соревновании, которое проводил "Ростелеком". Очень понравились интерактивные задания, особенно квест на улицах города. Прямая трансляция финала — идея классная. Вообще игра была напряженной: соперники сильные, вопросы не простые, но мы были готовы к испытаниям. Пришлось применить и смекалку, и свои знания в области цифровых технологий. Хочу сказать спасибо организаторам этого увлекательного приключения, в котором мы прожили несколько дней, — поделилась Виктория Сотникова, студентка ВГСПУ.

Победителем цифрового квеста стала команда Волгоградского государственного университета. «Ростелеком» вручил призы победителям и памятные сувениры всем участникам игр.

— Наша компания постоянно проводит образовательные мероприятия среди студентов и школьников. Мы отмечаем, что особый интерес ребята проявляют к активным, игровым, соревновательным способам познания цифрового мира. И "Ростелеком" ищет все новые возможности взаимодействия с молодежной аудиторией. Мы поддерживаем и развиваем ее интерес к цифровым технологиям и их применению в повседневной жизни, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в Волгограде помимо основной деятельности реализует различные проекты в социальной сфере. Компания на постоянной основе поддерживает детский технопарк «Кванториум Политех», проводит среди школьников и студентов вузов интеллектуальные игры, сотрудничает с инклюзивным театром «Теплые артисты» и участвует в качестве телекоммуникационного партнера в городских мероприятиях.



