Приключение с цифрой: «Ростелеком» организовал цифровой квест для волгоградских студентов

Телеком 02.11.2022 10:13
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02.11.2022 10:13
«Ростелеком» в преддверии Дня рождения интернета организовал интеллектуальное соревнование «Город будущего» среди команд Волгоградского государственного университета (ВолГУ) и Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ). Участники проходили цифровой квест на улицах Волгограда.
Игроки вычисляли адреса телекоммуникационных шкафов «Ростелекома» с граффити на тему городов будущего. На этих объектах были спрятаны QR-коды, которые вели на сайт с викторинами по цифровым технологиям. Участники отвечали на вопросы и получали за правильные ответы баллы от организаторов.
Финал квеста состоялся на площадке «Точка кипения» Волгоградского государственного технологического университета. В формате популярной игры «Брейн-ринг» команды продемонстрировали свои знания о цифровом мире и правилах безопасного поведения в нем. Онлайн-трансляция заключительного этапа велась в паблике «Цифровой Юг» VK.
— Команда нашего вуза впервые участвовала в соревновании, которое проводил "Ростелеком". Очень понравились интерактивные задания, особенно квест на улицах города. Прямая трансляция финала — идея классная. Вообще игра была напряженной: соперники сильные, вопросы не простые, но мы были готовы к испытаниям. Пришлось применить и смекалку, и свои знания в области цифровых технологий. Хочу сказать спасибо организаторам этого увлекательного приключения, в котором мы прожили несколько дней, — поделилась Виктория Сотникова, студентка ВГСПУ.
Победителем цифрового квеста стала команда Волгоградского государственного университета. «Ростелеком» вручил призы победителям и памятные сувениры всем участникам игр.
— Наша компания постоянно проводит образовательные мероприятия среди студентов и школьников. Мы отмечаем, что особый интерес ребята проявляют к активным, игровым, соревновательным способам познания цифрового мира. И "Ростелеком" ищет все новые возможности взаимодействия с молодежной аудиторией. Мы поддерживаем и развиваем ее интерес к цифровым технологиям и их применению в повседневной жизни, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» в Волгограде помимо основной деятельности реализует различные проекты в социальной сфере. Компания на постоянной основе поддерживает детский технопарк «Кванториум Политех», проводит среди школьников и студентов вузов интеллектуальные игры, сотрудничает с инклюзивным театром «Теплые артисты» и участвует в качестве телекоммуникационного партнера в городских мероприятиях.
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